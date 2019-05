Sviluppo sostenibile | che cosa è | esempi e i 17 obiettivi dell’ONU

Cagliari. Una nuova prospettiva per lo Sviluppo sostenibile : Venerdì 17 maggio dalle ore 9 alle 19 nello Spazio Eventi al secondo piano della Mem Mediateca del Mediterraneo, si

Romania : firmata dichiarazione per Sviluppo sostenibile del Mar Nero : I firmatari si impegnano a sostenere programmi di ricostruzione ecologica, il monitoraggio dei mutamenti climatici e l'introduzione di un'economia non inquinante. Stando agli specialisti, per ...

Campania : un bando da 46 milioni di euro per lo Sviluppo della mobilità sostenibile e sicura : “Attraverso questo bando la Regione Campania vuole mettere in campo soluzioni concrete e innovative per la mobilità del futuro per fare delle nostre città dei luoghi sempre più vivibili, sostenibili e sicuri“. Queste le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commentando l’avviso pubblico per la selezione della Piattaforma tecnologica di filiera per la mobilità sostenibile e sicura, la cui dotazione ...

'Per nutrire il mondo serve uno Sviluppo che produca cibo sufficiente - sicuro e sostenibile' : Per fare ciò è necessario individuare un modello di sviluppo non tanto e soltanto per l'agricoltura che sappia far tesoro delle conoscenze acquisite dalla scienza , per agevolare anche nella ...

Fmi - Lagarde : Paesi poveri lontani da target Sviluppo sostenibile : Roma, 7 mag., askanews, - I Paesi in via di sviluppo a basso reddito restano lontano dagli obiettivi di spesa sullo sviluppo sostenibile, Sustainable Development Goals, che includono prosperità ...

M5S e l'idea di Sviluppo di Castelfranco : 'Aziende innovative e agricoltura sostenibile' : ... - sostenere i mercati tradizionali ed anche l'agricoltura sostenibile; - favorire lo sviluppo di una economia basata su azienda altamente innovative; - sostenere la produzione industriale ed ...

Il programma della terza edizione del Festival dello Sviluppo sostenibile : Dal 21 maggio al 6 giugno in tutto il Paese si terranno centinaia di eventi, convegni, seminari, workshop, mostre, spettacoli, eventi sportivi, presentazioni di libri, documentari, collegati agli ...

Festival dello Sviluppo sostenibile 2019 : tutti gli eventi CMCC in programma : La Fondazione CMCC prende parte al consueto appuntamento con il Festival dello Sviluppo Sostenibile, promosso dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con eventi a Milano, Bologna, Venezia, Napoli, Capua e Lecce. Scopri di più su CMCC.it e FestivalSviluppoSostenibile.it L'articolo Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019: tutti gli eventi CMCC in programma sembra essere il primo su Meteo Web.

Sviluppo sostenibile : a Castelnuovo di Porto la 1ª edizione del Festival dell’Umanità : Arriva a Castelnuovo di Porto, da giovedì 23 a sabato 25 maggio, la prima edizione del Festival dell’Umanità, dedicato alla riflessione sul tema dell’attuale modello di Sviluppo sulla Terra, non solo sotto l’aspetto della sostenibilità ambientale, economica e sociale, ma soprattutto dal punto di vista della condizione umana. GLI EVENTI – Castelnuovo di Porto, graziosa cittadina sulla via Flaminia alle porte di Roma, aprirà il suo centro ...

Festival dello Sviluppo sostenibile : centinaia di appuntamenti in 17 giorni : Dal 21 maggio al 6 giugno si terrà la terza edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, organizzato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), che con oltre 200 aderenti è la più grande rete di organizzazioni della società civile mai creata in Italia. L’edizione 2019 del Festival si svolge nell’arco di 17 giorni, tanti quanti sono gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, sottoscritta dall’Italia e da ...

PAPA : Per uno Sviluppo sostenibile : Questo potrebbe lasciar supporre che la scienza, la tecnica e la libera iniziativa dei singoli siano in grado di dare efficace risposta alle diverse necessità della persona e della società e di ...

Via della seta - il trampolino dell’economia verde : l’ONU “un’importante opportunità di Sviluppo sostenibile” : Una nuova prospettiva green, dentro la via della seta, quella esposta dal Segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, nel corso di una conferenza stampa con i giornalisti cinesi nella sede dell’organizzazione, in vista della seconda edizione del forum Belt and Road per la Cooperazione internazionale a Pechino. L’iniziativa Belt and Road è un’opportunità “molto importante” per il mondo: grazie ...