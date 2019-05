Mameli eliminato da Amici 2019 | Maria De Filippi si sbilancia in diretta

Amici 2019 Serale/ Eliminato e diretta 4 maggio : Valentina vs Mameli : Eliminato Amici 2019 Serale : diretta sesta puntata 4 maggio . Valentina contro Mameli , chi sarà Eliminato ? Loredana Bertè rimette in discussione il verdetto della giuria.

Anticipazioni Amici sesta puntata Serale - Mameli eliminato? Ancora guerre ai prof : sesta puntata Serale Amici, cosa succederà il 4 maggio? Dalle ultime parole di Loredana Bertè è facile capire come sarà la sesta puntata del Serale di Amici; Anticipazioni e news che pubblicheremo qui di seguito non vanno intese come certe, perché il programma non è registrato e si scopre tutto in diretta, ma senz’altro come […] L'articolo Anticipazioni Amici sesta puntata Serale, Mameli eliminato? Ancora guerre ai prof proviene da ...