L’evoluzione di Final Fantasy VII Remake su PS4 in video | ecco cosa è cambiato dal 2015

optimaitalia

(Di sabato 11 maggio 2019) Sono passati quasi quattro anni da quandoVIIè passato dall'essere uno dei sogni più ricorrenti deigiocatori ad incarnarsi in una realtà poligonale. Dal palco della conferenza Sony in occasione dell'E3, Square Enix presentò infatti in pompa magna con un primo trailer il rifacimento di ungioco ormai leggendario. Classe 1997 e apparso per la prima volta su PSX, FF7 non è solo uno dei capitoli più amati dell'intero franchise giapponese, ma anche uno dei titoli più apprezzati dell'intera storialudica. E che di diritto si è ritagliato un posto d'onore nei cuori degli appassionati e nell'Olimpo in pixel e poligoni.Di recente - nella seconda puntata di PlayStation State of Play - la compagnia del Chocobo è tornata a stuzzicare i fan con un nuovo filmato diVII su PS4. Filmato, se vogliamo, ancora più emozionante del primo. Questo ...

OptiMagazine : L'evoluzione di #FinalFantasyVIIRemake su #PS4 in video: ecco cosa è cambiato dal 2015 al 2019… -