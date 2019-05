Juve Allegri prossima settimana incontro con Agnelli

Olivero : 'Allegri ha chiesto di vendere Cancelo - alla Juve questa cosa non è piaciuta' : Uno degli argomenti più chiacchierati dai media sportivi in questi giorni è l'incontro fra il presidente bianconero Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri, confronto che dovrebbe avvenire settimana prossima. Probabilmente in tale occasione si definirà il futuro della panchina bianconera. Le indiscrezioni a tal riguardo sulla permanenza o meno del tecnico toscano sono contrastanti: alcuni media infatti sostengono che la Juventus si affiderà ad un ...

Juve - le possibili scelte di Allegri contro la Roma : Dybala forse titolare - Bonucci out : Questo pomeriggio la Juventus si è ritrovata alla Continassa per preparare la gara contro la Roma. Prima dell'allenamento è andata in scena la tanto attesa conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha confermato la sua volontà di voler restare alla Juve e poi si è concentrato sulla gara di domani, sottolineando di aver recuperato giocatori importanti come Paulo Dybala, Alex Sandro, Rodrigo Bentancur e Emre Can. Il numero 10 ...

Allegri resterebbe a condizione di avere una nuova Juve : in bilico finisce anche Dybala : Il tormentone della permanenza o meno di Allegri sulla panchina della Juventus è materia delle cronache sportive che non stanno lesinando ipotesi, accostamenti improbabili e tutte le indiscrezioni possibili. Qualche giorno fa, ad esempio, una indiscrezione dava per certa la rottura tra il livornese e la società bianconera, voce che è evaporata in fretta dopo la smentita della società torinese. Adesso l’unica certezza è che bisognerà attendere ...

Roma-Juve in… pillole : sfide e trascorsi tra Ranieri ed Allegri : Si sta giocando la 36^ giornata del campionato di Serie A, il big match metterà di fronte Roma e Juventus in un match molto importante per i giallorossi, scontro anche tra allenatori, Ranieri da una parte e Allegri dall’altra. Il tecnico giallorosso ha affrontato la Juventus 18 volte, solo due vittorie, 12 sconfitte e 4 pareggi, 18 gol segnati e 31 subiti. Contro la Juve Ranieri ha registrato una media di punti per partita di 0,56. ...

Allegri via dalla Juventus? La risposta del figlio di Nedved sui social è… misteriosa [FOTO] : Il figlio di Pavel Nedved fa impazzire i tifosi bianconeri: la risposta sulla permanenza di Allegri alla Juventus è… misteriosa L’incontro tra Massimiliano Allegri e Agnelli per definire il futuro del tecnico toscano si terrà la prossima settimana, lo ha annunciato l’allenatore della Juventus oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. Intanto, a mettere un po’ di pepe e mistero sulla vicenda, ...

Roma-Juve - Allegri conferenza stampa : “Rinnovo? Non posso rispondere” : Allegri conferenza stampa – Enorme attesa per la conferenza stampa di Massimiliano Allegri che precede la sfida con la Roma. Non tanto per i temi legati al match dell’Olimpico, quanto più per le esternazioni del tecnico livornese sul futuro, in merito alle ultime indiscrezioni diffuse negli ultimi giorni. Tanti i nomi dei suoi possibili successori e molti […] More

Guardiola Juventus - difficile ma non impossibile : le ultime sul post Allegri : Guardiola Juventus – Il rebus su chi sarà il prossimo allenatore della Juventus(a patto che con Massimiliano Allegri, come sembra, sarà davvero addio) va avanti e ogni giorno che passa la lista dei candidati alla panchina bianconera si allunga. Un nome che ci sentiamo di poter depennare è quello di Antonio Conte. Decisivo il “no” del presidente […] More

Roma-Juve - Allegri conferenza stampa : il tecnico svela il suo futuro? : Allegri conferenza stampa – Enorme attesa per la conferenza stampa di Massimiliano Allegri che precede la sfida con la Roma. Non tanto per i temi legati al match dell’Olimpico, quanto più per le esternazioni del tecnico livornese sul futuro, in merito alle ultime indiscrezioni diffuse negli ultimi giorni. Tanti i nomi dei suoi possibili successori e molti […] More

Juventus - tormentone Allegri : le parti sono ancora distanti [DETTAGLI] : sono ore caldissime in casa Juventus, a tenere banco è sicuramente la situazione panchina ed il futuro dell’allenatore Massimiliano Allegri, attesa per la conferenza stampa di domani con il tecnico che parlerà del match contro la Roma ma inevitabilmente si affronterà l’argomento futuro. L’incontro ufficiale con il presidente Agnelli non è ancora andato in scena, per il momento filtra poco da entrambi le parti, prima ...

Allegri-Juventus - ora Agnelli medita : Conte ad un passo dall’Inter : ALLEGRI JUVENTUS- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus dovrà decidere con estrema calma la figura di nuovo allenatore. Il futuro di Allegri dipenderà dal summit decisivo tra lo stesso tecnico e il presidente Agnelli. Situazione da capire in maniera dettagliata, non è escluso che le due parti decidano di proseguire insieme. […] L'articolo Allegri-Juventus, ora Agnelli medita: Conte ad un passo ...

Juve - si ferma Kean. Grande attesa per la conferenza di Allegri : TORINO - La Juventus continua a preparare la sfida contro la Roma di domenica 12 maggio . Durante la seduta tattica di stamattina, Alex Sandro , Bentancur , Dybala ed Emre Can hanno lavorato con il ...

Massimiliano Allegri spacca la Juventus - stop al mercato : le ultime voci da Torino : Si stanno un po' rincorrendo, Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli, per decidersi a sciogliere le riserve sul futuro del tecnico livornese. L' incontro fatidico, che sarebbe dovuto andare in scena ieri, è saltato a causa degli impegni in Lega del presidente. Allegri continua allora a dirigere i lav

Juventus - il terzino si schiera con Allegri : “Ha sempre creduto in me” : Juventus – Mattia De Sciglio, terzino destro della Juventus, si è raccontato sulle pagine di Calcio 2000. Si schiera con Allegri, allontana le critiche e spende belle parole per l’allenatore che più di tutti ha creduto in lui. Leggi anche: Roma Juve formazioni: Cuadrado dal 1′, ok Emre Can Juventus, parla De Sciglio Juventus – “Stavo vivendo […] More

Valcareggi : 'Allegri si fermerà un anno - liberando la panchina della Juve per Conte' : Uno degli argomenti più chiacchierati in tema calciomercato di Serie A è sicuramente la situazione panchina in casa Juventus: l'attesa principale infatti riguarda l'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che secondo alcune indiscrezioni avrebbero dovuto incontrarsi già dopo il 1 maggio. Sono passati quindi diversi giorni e i dubbi sulla permanenza del tecnico toscano iniziano ad ...