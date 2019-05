Federer torna a Roma | al Foro Italico dopo 3 anni

A Madrid riecco Fognini - torna su terra Federer : Servira' anche a preparare al meglio Roma e, soprattutto, Parigi, ma stavolta il "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale in corso sui campi in terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola offre qualche spunto di interesse in piu'. Merito di Fabio Fognini e Roger Federer che tornano sul 'rosso' rispettivamente dopo il trionfo di Montecarlo (e l'infortunio) e addirittura dopo tre anni di lontananza. L'azzurro, sempre 12mo ...

Federer - dopo tre anni è tornato ad allenarsi sulla terra rossa : Mancano poco più di due settimane dall'esordio di Roger Federer al Masters 1000 di Madrid - in calendario dal 5 maggio - e il fuoriclasse elvetico ha ripreso ad allenarsi sulla terra battuta. Un ...

Tennis - Federer torna ad allenarsi sulla terra : “Madrid sarà un primo test in vista del Roland Garros” : Il Tennista svizzero ha rivelato ai propri fan su Instagram di essere tornato ad allenarsi sulla terra rossa in vista del torneo di Madrid Roger Federer torna ad allenarsi sulla terra rossa in vista dell’esordio, fra circa due settimane, nel Masters 1000 di Madrid – in calendario dal 5 maggio. AFP/LaPresse Il fuoriclasse elvetico ha ripreso ad allenarsi sulla terra battuta dopo tre anni di astinenza. Il 37enne campione di ...

On Air : torna la Serie A. Federer in finale a Miami : Le rosse hanno dominato le libere ma come ha spiegato Sebastian Vettel a Sky Sport 'non è una prestazione che basta per avere fiducia dobbiamo ancora lavorare e possiamo migliorare'. Motomondiale in ...