Decreto Sicurezza bis | Di Maio | “Sono deluso | non c’è nulla sui rimpatri Iniziativa per

ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2019) “bis? Sono, non c’èsui”. A rivendicarlo il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di, dopo che già in casa pentastellata era filtrata una certa irritazione sul provvedimento rilanciato da Matteo Salvini. Sul fenomeno migrazione e suiin particolare “Se voteremo il? Ancora abbiamo letto solo la bozza, ma ripeto non c’èsui. Siamo pronti a dare una mano a Salvini, ma le colpe non possono essere sempre degli altri. Inviare una lettera a Conte e a Trenta suidicendo “si deve fare di più” mi sembra unaingiusta”, ha continuato Dial Forum delle associazioni familiari, contestando la lettera inviata da Matteo Salvini al premier e al ministro della Difesa. E ancora: “Non vorrei che ilBis fosse ...

matteosalvinimi : In arrivo il Decreto Sicurezza 2: ancora più fondi per le Forze dell’Ordine e per la sicurezza degli Italiani. Ecco… - LucaBizzarri : Quindi secondo il nuovo decreto sicurezza sarà Salvini a gestire i porti italiani e non più Toninelli. No, ‘spetta un attimo... - Agenzia_Ansa : 'Al Viminale compete vietare il transito e la sosta nel mare territoriale qualora sussistano ragioni di ordine e si… -