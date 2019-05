Casi di epatite associati a integratori alla curcuma | l' ISS indaga

Integratori alimentari ritirati dal mercato : “Associati a Casi di epatite”. Indagini in corso : Gli Integratori alimentari a base di curcuma Curcumina Plus 95% e Curcumina 95% sono stati ritirati dal mercato per decisione del Ministero della Salute: sarebbero associati a due casi di epatite acuta colestatica. Indagini in corso da parte dell'Istituto superiore della sanità sulla base del principio di precauzione: "Ma intanto non consumateli".Continua a leggere

