Allegri | “Incontrerò Agnelli la prossima settimana Le voci sul futuro? Mi fanno

calcioweb.eu

(Di sabato 11 maggio 2019) Le parole di Massimiliano, allenatore della Juventus, in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro la Roma, in programma domani sera alle 20,30. Il tecnico bianconero esordisce parlando di: “Inci vediamo col presidente e parleremo a 360 gradi, in generale, come facciamo tutti gli anni. Al presidente già prima della partita con l’Ajax avevo comunicato che sarei rimasto, bisogna incontrarci e parlare di tutto”. “Lesul mio? Mi stanno facendo divertire. Ho pensato che se in questi anni non fossi riuscito a vincere dei trofei mi avrebbero impalato, bruciato… Ma ci sono abituato e mi diverto, fa parte del gioco -prosegue– . “Non posso piacere a tutti e non piace a me piacere a tutti – sottolinea -. Cosa serve alla Juve? Ce l’ho in testa da sei mesi, le cose le ho sempre ben ...

DiMarzio : #Juventus, le parole di #Allegri sul suo futuro in conferenza stampa: 'In settimana incontrerò il presidente Agnell… - SkySport : ? #UltimOra #Juventus ?? Verso #RomaJuve ?? #Allegri ?? 'La settimana prossima incontrerò #Agnelli, parleremo a 360° c… - CalcioWeb : +++ #ALLEGRI ANNUNCIA LA DATA DELL'INCONTRO CON #AGNELLI: LE SUE PAROLE SUL SUO FUTURO, SU QUELLO DI ALCUNI CALCIAT… -