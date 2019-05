Upfront CBS 2019-20 | ordinate Evil | lo spinoff di FBI | Broke | Carol' s Second Act

blogo

(Di venerdì 10 maggio 2019) CBS non perde tempo e decide di affrontare la nuova stagione carica di serie tv tra novità e ritorni. Diciassette le serie rinnovate cui bisogna aggiungere 4 comedy e 3 drama già ordinati e non è detto che sia finita qui.Tra le nuove serie tv in arrivo, CBS riporta in tv tanti volti noti sia per il canale che più in generale per il mondo delle serie e curiosamente prende due ex Marvel come Mike Colter ine Simone Missick e Wilson Bethel in All Rise. Tra i volti di ritorno si segnalano Julian McMahon in FBI Most Wanted,di FBI; Pauley Perrette nella comedy, Billy Gardell in Bob Hearts Abishola di Chuck Lorre, il papà di The Big Bang Theory e Patricia Heaton in's Secon Act.CBS-20:, lodi FBI,'sAct pubblicato su TVBlog.it 10 maggio11:42.

AllegraDavide : RT @dituttounpop: #CBS ha annunciato i rinnovi pre-upfront. C'è anche #Bull che nel frattempo viene abbandonato dalla Amblin TV di Steven S… - AllegraDavide : RT @dituttounpop: Dopo i rinnovi vediamo le nuove serie ordinate da #CBS. Tra queste: #FBIMostWanted, #Evil dai coniugi King e #AllRise. Pi… - dituttounpop : Dopo i rinnovi vediamo le nuove serie ordinate da #CBS. Tra queste: #FBIMostWanted, #Evil dai coniugi King e… -