Roberto Vecchioni alla mamma di Regeni | Non ho usato Giulio

Giulio Regeni - la sua mamma e Roberto Vecchioni : 'Non servono articoli di stampa mordi e fuggi, taglia e incolla - ha aggiunto - spettacoli o canzoni, ma azioni e gesti che aiutino davvero la verità'. Dall'altra parte il noto cantautore ci è ...

Giulio Regeni - la madre attacca Roberto Vecchioni : "Non servono canzoni su mio figlio" : "Non servono canzoni su mio figlio, come quella di un noto cantante settantenne, ma azioni e gesti che aiutino davvero la verità". Paola Regeni parla così al Salone del Libro di Torino . E l'affondo ...

La mamma di Giulio Regeni contro Roberto Vecchioni : “Potrebbe andare in pensione” : Al Salone del Libro di Torino, la mamma di Giulio Regeni pronuncia parole aspre contro il cantautore italiano Roberto Vecchioni, accusato di aver scritto una canzone che non rispecchia i sentimenti della famiglia. Roberto Vecchioni ha scritto una canzone su Giulio Regeni ma la donna dichiara: «Non rispetta i nostri sentimenti, questo cantautore ha settant’anni. Potrebbe andare in pensione». Le sue parole sono riferite a Vecchioni, che non ...

Roberto Vecchioni : età - altezza - peso - moglie e figli : Di origine napoletana da parte di entrambi i genitori, Roberto Vecchioni si è laureato nel 1968 in lettere classiche presso la Cattolica di Milano. Inizia la propria carriera nel mondo della musica, parallela alla sua professione di insegnante, scrivendo testi per altri artisti negli anni Sessanta, tra i quali Ornella Vanoni, Iva Zanicchi e Gigliola Cinquetti. Tra i temi a lui cari fin dall’inizio ci sono la nostalgia del passato, il classico ...

Festival Nazionale dell'Economia Civile. Neri Marcoré - Roberto Vecchioni e Rick per il fuori Festival : Migliorare la vita delle persone è, quindi, un argomento centrale, anche perché l'economia trasferisce ciò in cui credi e non credi' ha dichiarato Roberto Vecchioni. Il cantautore ha poi sottolineato ...