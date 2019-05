Palermo | Procura Figc chiede ultimo posto e retrocessione in C

Calcio - la Procura Figc chiede la retrocessione in C del Palermo : Accolta la richiesta del Benevento di essere ammesso come terza parte interessata. La sentenza è attesa nei prossimi giorni.

Palermo - procura Figc chiede la serie C : 14.24 Ultimo posto in classifica con conseguente retrocessione in serie C.E' questa la richiesta del procuratore federale Giuseppe Pecoraro nei confronti del Palermo al processo al tribunale federale nazionale per presunto illecito amministrativo tra il 2014 e il 2017 al fine di ottenere l'iscrizione al campionato. Cinque anni di inibizione con richiesta di preclusione è invece la richiesta nei confronti dell'ex patron Zamparini. Stessa ...

Terremoto Palermo - le richieste della Procura : la difesa dei rosanero si ispira al Milan : Le prossime ore saranno fondamentali per il Palermo, dentro e fuori dal campo. Ultimi minuti per quanto riguarda il campionato di Serie B, corsa promozione sempre viva per i rosanero ma il Lecce può contare sul match point davanti al pubblico amico contro lo Spezia. Ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro, il Palermo è stato deferito per una serie di irregolarità ed adesso rischia tantissimo, per l’immediato e per il ...

Nove anni per l’ex ministro Mannino. Procuratore generale di Palermo. "Ha provato a fermare la strategia stragista di Cosa nostra" : Roberto Chifari Chiesti Nove anni per l’ex ministro Calogero Mannino. Avrebbe avuto un ruolo chiave nella trattativa Stato-Mafia La pena a Nove anni di carcere è stata chiesta dalla Procura generale di Palermo nei confronti dell'ex ministro Calogero Mannino nel processo stralcio d'Appello per la cosiddetta trattativa tra Stato e mafia che lo vede imputato per minaccia a corpo politico dello Stato. "Le acquisizioni probatorie ...

Mafia : Palermo - Procura chiede oltre 150 anni di carcere per clan Partinico e Borgetto : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - Pene per complessivi oltre 150 anni di carcere sono stati chiesti oggi, al termine della lunga requisitoria, dalla Dda di Palermo per dieci imputati sotto processo per il clan mafioso di Partinico e Borgetto. L'accusa è rappresentata dai pubblici ministeri di Palermo An

Palermo - la Procura potrebbe chiedere la retrocessione in C : Sanzioni Palermo – E’ arrivato nella giornata di ieri il deferimento da parte della Procura federale per il Palermo e per il suo ex presidente Maurizio Zamparini. Un atto che contiene le accuse di bilanci gonfiati tra il 2014 e il 2017, e tre iscrizioni ai campionati (due di Serie A, uno di Serie B) […] L'articolo Palermo, la Procura potrebbe chiedere la retrocessione in C è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Serie B - Palermo deferito dalla Procura Federale per irregolarità gestionali commesse da Zamparini : La società rosanero è stata deferita per responsabilità diretta e oggettiva dalla Procura Federale per irregolarità gestionali Il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, “hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare ...

Terrorismo - Procura di Palermo : fermati due lupi solitari 'pronti a colpire' : Due presunti terroristi sono stati fermati dalla Procura di Palermo. Si sono addestrati per mesi per compiere atti terroristici di sabotaggio preparandosi all'uso di armi e allenandosi per raggiungere ...

Terrorismo - due fermi da Procura Palermo : 7.29 La Procura di Palermo ha disposto il fermo di due persone accusate di istigazione a commettere reati di Terrorismo e autoaddestramento per commettere atti terroristici. Si tratta di un palermitano 25enne residente in Lombardia e di un marocchino 18enne che vive a Novara. I due progettavano di andare a combattere con l'esercito dell'Isis in Siria e Turchia.

Palermo : morì a 48 anni per un ascesso dentale - inchiesta Procura (3) : (AdnKronos) - I familiari della vittima si rivolgono a un perito, il professor Alfredo M. Pennica, che nella sua relazione, dopo avere spiegato quanto accaduto, cartella clinica alla mano, scrive: "Nei confronti dei Sanitari del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero 'Paolo Borsellino' che ebbero