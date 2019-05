Mercato Juve | sarà rivoluzione | non solo Dybala | rischiano in 5

CalcioMercato Juve - chiamata dalla Premier : “La squadra migliore in Italia” : Calciomercato Juve – Nuove “dichiarazioni d’amore” per la Vecchia Signora arrivano dalla Premier League. Emerson Palmieri, terzino sinistro del Chelsea, accostato a più riprese alla Juventus nella scorsa estate di mercato, ha parlato proprio dei bianconeri nella serata di ieri, dopo la vittoria ai rigori contro l’Eintracht Francoforte, che ha qualificato i Blues alla finale […] More

Massimiliano Allegri spacca la Juventus - stop al Mercato : le ultime voci da Torino : Si stanno un po' rincorrendo, Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli, per decidersi a sciogliere le riserve sul futuro del tecnico livornese. L' incontro fatidico, che sarebbe dovuto andare in scena ieri, è saltato a causa degli impegni in Lega del presidente. Allegri continua allora a dirigere i lav

Napoli - tifosi contro De Laurentiis : per lo scudetto serve un Mercato da Juve : Un'accusa che però viene timidamente respinta da una piccola parte del tifo partenopeo, che invece si è sempre riconosciuta nella politica del presidente, riconoscendogli il merito di aver portato il ...

CalcioMercato Juventus : Dybala - Pjanic - Manduzkic - tante le possibili cessioni (Rumors) : Il Calciomercato della Juventus non è solo la questione allenatore. Allegri e Agnelli si incontreranno presto, l’addio è un’opzione perché il tecnico non sente più la totale fiducia dei dirigenti e il presidente inizia a pensare che il ciclo possa essere finito. La lista dei possibili nuovi allenatore è lunga con il sogno Guardiola, l’idea Pochettino e gli outsider Sarri, Inzaghi e Deschamps che aspettano una chiamata. La scelta del mister ...

CalcioMercato Juventus - sarebbe pronta un'offerta per Alex Sandro dal PSG : La Juventus potrebbe attuare in estate una vera e propria rivoluzione di mercato. La deludente sconfitta in Champions League ai quarti contro l'Ajax ha messo in evidenza i limiti tecnici di una rosa che ha bisogno di innesti di qualità. Ma molto passerà delle cessioni pesanti, che saranno necessarie per finanziare il mercato. Sono molti i giocatori indiziati a lasciare a Torino, in particolar modo una delle società che guarda attentamente alla ...

Mercato Juve - Allegri detta le regole : 6 cessioni e 5 nuovi arrivi : Mercato Juve- Come potrebbe cambiare il Mercato della Juventus in vista della prossima stagione? La Juventus dovrà capire, innanzitutto, quale sarà il prossimo futuro di Allegri. Un futuro ancora da scrivere e decidere, un futuro da valutare attentamente con il prossimo summit di Mercato tra Agnelli e la lo stesso diretto interessato. Allegri chiede un […] More

SuperMercato Juve : tutti i possibili nomi in entrata e in uscita - da Cancelo a Chiesa : Ci attendiamo una sorta di rivoluzione di mercato in casa Juventus. Indipendentemente dalla permanenza o meno di Allegri sulla panchina bianconera, la dirigenza bianconera è pronta a lavorare per cercare di allestire una rosa competitiva in Serie A e Champions League. Alcune cessioni però potrebbero essere inevitabili proprio per la necessità della Juventus di finanziare il mercato in entrata: a tal proposito a giugno ci sarà l'approvazione del ...

Le richieste di Allegri che fanno vacillare la Juventus : 3 anni di contratto - stipendio da top e un Mercato importante : Per rinnovare con la Juventus Massimiliano Allegri vorrebbe 3 anni di stipendio in doppia cifra e un mercato importante: tali richieste fanno titubare la dirigenza bianconera sul futuro dell’allenatore Dopo l’eliminazio contro l’Ajax dalla Champions League, Andrea Agnelli aveva riconfermato Massimiliano Allegri rimandando ogni possibile discorso sul rinnovo al ‘classico’ incontro di fine stagione. ...

Juventus - De Sciglio : 'Champions - c'è rammarico. Voci di Mercato non ci condizionano' : Sulla partita contro i giallorossi "Resta comunque una gara importante sotto il punto di vista del prestigio - ha commentato De Sciglio in esclusiva a Sky Sport - dovremo scendere in campo con la ...

CalcioMercato Juventus - 4 nomi per sostituire Allegri : tra questi anche Sarri (RUMORS) : Sono ore molto importanti in casa Juventus, dal momento che la dirigenza bianconera appare sempre meno convinta di confermare Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Il tecnico livornese, inoltre, è corteggiato dal Paris Saint Germain, che gli avrebbe offerto un contratto da quindici milioni di euro a stagione, ovvero al doppio di quello che guadagna al momento a Torino. Nelle ultime ore è stato accostato alla Juventus Antonio Conte, ma ...

Mercato Juventus - Conte o Allegri? Ecco come cambiano gli obiettivi : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a capire i prossimi programmi in vista del futuro. Dopo un accostamento totale di Antonio Conte, nelle ultime ore ci sarebbe stato un nuovo riavvicinamento con Allegri. Un tira e molla che verrà risolto solamente dopo il summit definitivo. In caso di conferma di Allegri, il Mercato bianconero potrebbe […] More

Mercato Juve - assalto a De Ligt : non solo Ramsey - ecco la nuova mezz’ala : Mercato Juve- La Juventus si prepara a decidere il nuovo allenatore in vista della prossima stagione prima di programmare il prossimo Mercato in vista dell’estate. Secondo le ultime indiscrezioni, l’addio di Allegri sembrerebbe esser ormai totalmente scontato. Un divorzio annunciato il quale si concretizzerà nel corso delle prossime settimane. Conte resta la prima scelta del […] More

CalcioMercato Juventus - Ronaldo avrebbe chiesto sei top player : tra questi De Ligt e Isco : Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli si incontreranno nei prossimi giorni per decidere il futuro della Juventus; in questo momento, comunque, nonostante le numerose voci di mercato, sembra molto probabile che il tecnico livornese resti a Torino. Una cosa è però certa; la dirigenza bianconera ha intenzione di mettere a segno alcuni importanti colpi di mercato nella prossima estate, per rinforzare notevolmente la rosa. Agnelli vuole alzare ...

CalcioMercato Juventus - Allegri scartato da Nedved : sarebbe vicino Conte : Arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il futuro della Juventus. Il prossimo allenatore del club bianconero, infatti, potrebbe essere Antonio Conte, sul quale resta comunque molto forte l'interesse dell'Inter di Beppe Marotta. La dirigenza bianconera ha effettuato una riunione operativa alla Continassa e avrebbe deciso di non proseguire più con Massimiliano Allegri. Dopo cinque anni con altrettanti Scudetti in bacheca e due finali ...