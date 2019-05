Le aziende cinesi hanno la maggior parte dei brevetti 5G | ma non è certo una sorpresa

Pechino e l’Africa - non solo investimenti statali : un milione di cinesi tenta fortuna nel terzo mondo con aziende private : L’Africa di oggi come la Cina di Deng Xiaoping. Per centinaia di migliaia di cittadini cinesi, il continente più giovane del mondo possiede le stesse potenzialità della Repubblica popolare agli albori delle riforme economiche degli Anni 80. Secondo il Financial Times, sono circa un milione i cinesi ad aver tentato fortuna nel continente, attirati dalle condizioni di business più vantaggiose rispetto a quelle offerte oltre la Grande ...