Il Trono di Spade 8 | i meme sul metalupo Ghost e Jon Snow

gqitalia

(Di venerdì 10 maggio 2019) Con la messa in onda de Ildi8, i fan di GoT hanno già avuto varie occasioni per scatenarsi con i. La prima ondata è stata scatenata involontariamente da Arya, protagonista di una scena nel secondo episodio che dimostra la crescita del personaggio rispetto all’inizio della serie, in cui era solo una bambina. Con il terzo episodio, la giovane Stark ha di nuovo spaccato internet insieme a Lyanna Mormont, per motivi decisamente più nobili. A stuzzicare nuovamente il popolo del web tra i fan di GOT è stato un evento avvenuto nel corso del quarto episodio de Ildi8: questa volta, i protagonisti sono stati Jone (soprattutto) il suo. La pessima situazione dei metalupi neldiI metalupi hanno accompagnato la vita di ogni figlio di Ned Stark e, nel corso delle stagioni, spesso si è assistito alla morte ...

FranAltomare : Peggio degli spoiler del Trono di Spade ci sono solo gli spoiler della puntata di #Verissimo in cui Silvia Toffanin… - zerocalcare : PARIGI/BORDEAUX/BRUXELLES L'esistenza beffarda mi porta in tour a parigi, bordeaux, ancora parigi e poi due giorni… - BensoCamilloJr : RT @assurdistan: Abbiamo firmato un contratto nazionale per il nuovo reality di potere e mazzate “Non è il Trono di Spade”. Trecento idioti… -