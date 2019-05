Il pensiero di Harry dopo la nascita di Archie va a Diana E commuove tutti

huffingtonpost

(Di venerdì 10 maggio 2019)d’Inghilterra, orgoglioso neo-papà, torna a ricordare la compianta madrein occasione della prima uscita ufficiale a cui ha presenziatoladel figlio avuto da Meghan Markle. Lo riporta HuffPost Uk.Il Duca di Sussex si è confidato durante un giro in bicicletta con Dennis van der Stroon, 31enne ex soldato che spera di far parte del team olandese dei prossimi Invictus, i giochi per i veterani di guerra ideati dal principe.In quest’occasione,ha raccontato di come ladel suo royal baby gli abbia fatto sentire ancora di più la mancanza della madre, morta nel tragico incidente d’auto di Parigi nel 1997. Ai tempi della scomparsa di Lady D, il principe aveva soltanto 13 anni.Dennis van der Stroon ha rivelato: “Ho parlato condella scomparsa di mia madre, abbiamo condiviso le nostre esperienze. Mi ha detto: ...

