Giuria a 3 per ' MasterChef' | pausa musicale per Bastianich

Festival di Cannes 2019 - la regista Alice Rohrwacher in Giuria per l’assegnazione della Palma d’oro : La regista Alice Rohrwacher è nella giuria del Festival di Cannes 2019 che assegnerà la Palma d’oro (14-25 maggio). Presieduta dal regista, sceneggiatore, produttore messicano Alejandro Gonzalez Iñarritu la giuria è ora al completo: ad assegnare i premi l’attrice americana Elle Fanning, l’attrice e regista del Burkina Faso Maimouna N’Diaye, la regista americana Kelly Reichardt, il regista, sceneggiatore e montatore ...

Milena Vukotic in difficoltà per la Giuria a Ballando con le stelle : Ballando con le stelle, quinta puntata: Milena Vukotic di nuovo ‘contestata’ dalla giuria Non è bastato il lungo e fragoroso applauso che il pubblico di Ballando con le stele 14 ha riservato a Milena Vukotic dopo la sua quinta esibizione con Simone Di Pasquale a convincere la giuria a premiare l’attrice: nonostante i tanti “Brava!” che si sono uditi in platea, infatti, i giurati di Ballando con le stelle 2019, un ...

Ballando con le stelle 2019 - Suor Cristina assente per la Pasqua - video registrato : discussione in Giuria e Zazzaroni non vota (zero) : Ultima ad essere chiamati per la gara di questa quarta puntata, Suor Cristina questa sera non si è esibita perché mancano poche ore a Pasqua. E, così, se il Team Oradei (Stefano Oradei, Giulia Antonelli e Jessica De Bona) era presenta, dell'esibizione della concorrente abbiamo visto un video registrato. Vi avevamo dato la notizia qualche giorno fa: Ballando con le stelle: Suor Cristina non ...

Food : 'S.Pellegrino Young Chef 2020' - pronta la Giuria per la finale : Inclusione, dunque, come parola chiave di questa quarta edizione del talent, che vedrà rappresentati 50 Paesi di tutto il mondo, raggruppati in dodici regioni. I partecipanti all'edizione 2020 del ...

X Factor 13 : Emma Marrone - Tommaso Paradiso e Sangiorgi contattati per la Giuria : Fervono i preparativi per la nuova edizione di X Factor: il settimanale "Chi", nel suo numero uscito il 17 aprile, fa sapere che i quattro membri della giuria potrebbero essere tutti uomini. Dopo gli addii annunciati di Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli, nel cast del talent show di Sky si dice che potrebbero arrivare: Achille Lauro, Joe Bastianich, Tommaso Paradiso e Giuliano Sangiorgi. L'unica donna ad essere stata contattata fino ad ora, ...

“Obiettivo Terra” 2019 : selezionate le 30 foto finaliste - Giuria di esperti decreterà lo scatto vincente : “Obiettivo Terra” ha avuto ancora una volta un riscontro straordinario. Un successo che conferma quanto il concorso, promosso da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana Onlus, sia apprezzato dai fotoamatori italiani. I numeri. Per selezionare le 30 finaliste della 10ª edizione del contest, ampiamente rappresentative del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico culturale custodito dai parchi nazionali e regionali e dalle aree ...

La regista di 'Cafarnao' - Nadine Labaki presidente di Giuria a Cannes per la sezione Un Certain Regard : " Ricordo quando andavo a Cannes come studente di cinema, ero così eccitata di vedere il festival più prestigioso del mondo ", ha raccontato la Labaki. " Allora, sembrava così fuori dalla mia portata.

Amici 18 Giuria - Costanzo : “Ecco perché Maria ha scelto Loredana Bertè” : Amici 18 giurati Serale: Maurizio Costanzo conferma Loredana Bertè Come già anticipato dal settimanale Chi e dalla stessa Maria De Filippi, Loredana Bertè sarà nella giuria del Serale di Amici 18. A parlarne ora è Maurizio Costanzo che, sulle pagine del settimanale Nuovo, ha spiegato perché la moglie ha fortemente voluto il ritorno della cantante […] L'articolo Amici 18 giuria, Costanzo: “Ecco perché Maria ha scelto Loredana ...