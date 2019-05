Giorgetti all' Ue | cresce l' ipotesi Ok di Salvini | non dispiace al M5S

Elezioni Pietra - il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti lancia Sara Foscolo : "Sindaco e onorevole? Sì può fare"... : ' Lo slogan della nostra campagna elettorale è: 'la politica del buon senso portata anche in Europa' - ha confidato il sottosegretario Giorgetti a proposito delle Elezioni continentali - vedremo se ...

Atleti africani esclusi dalla maratona di Trieste <br> Giorgetti : "È sbagliato - avvio indagine" : Atleti africani esclusi dalla maratona di Trieste. La decisione degli organizzatori del "Running Festival" come era prevedibile sta scatenando la polemica politica.Il segretario e deputato di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni chiama in causa il governo e annuncia una interrogazione parlamentare: "Senza vergogna. Se non lo avessi letto sui giornali stenterei a crederci. Ad una maratona a Trieste non verranno ingaggiati Atleti di origine ...

Salvini e Giorgetti - quadrato contro Leonardo : Le società pensino ad allontanare chi fa casino : «I cori di qualche imbecille non vengono fermati con la sospensione delle partite, ma dal 99% dei tifosi che sono educati e rispettosi». Il Ministro dell’interno, Matteo Salvini, risponde così al d.t. del Milan Leonardo che, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, invitava il vicepremier a «spendere la parola vergogna (usata da quest’ultimo in riferimento alla prestazione dei rossoneri, ndr) per episodi molto più gravi», oltre a ...

Il caso Siri si allarga. Il figlio di Arata assunto da Giorgetti : Il caso Siri infiamma la maggioranza e dà l’occasione per diversi colpi bassi tra alleati. Altro che tregua armata, come al mattino sembrava che si fossero acconciati i protagonisti. Certo, quale fosse l’umore di Matteo Salvini, lo rivelava un lapsus inequivocabile: «Questo governo sta facendo bene e può andar avanti bene per altri quattro mesi...»...

Armando Siri - Giancarlo Giorgetti telefona a Silvio Berlusconi : "Siamo a un passo dalla crisi" : Una giornata infuocata, che può incidere e non poco sul futuro di un governo da tempo diviso, ma dove ora è scoppiata la guerra, violentissima, tra Lega e M5s. Una giornata in cui prima sono emerse le notizie circa l'indagine che ha colpito il sottosegretario del Carroccio, Armando Siri, dunque le i

Il Governo firma le garanzie per la candidatura. Giorgetti consegna la lettera alla Commissione CIO : Lo merita il nostro sport e tutti coloro che si sono impegnati per rendere possibile la candidatura di Milano-Cortina per i Giochi Olimpici 2026. Voglio ringraziare tutti e in particolare il ...

Giorgetti alla cerimonia per la consegna delle Onorificenze : ... superando il primato di Pietro Mennea che era rimasto imbattuto dal 1979, ma anche Giuseppe Ottaviani, il primo e unico centenario al mondo, nato nel 1916, a fare il salto triplo della categoria ...

Giancarlo Giorgetti - uno sfogo drammatico : 'Cos'è diventata la Lega al Nord. E Salvini non...'. Allarme rosso : 'Il centrodestra è morto perché certe categorie politiche in Italia e nel mondo sono cambiate. Oggi il populismo, che prende voti a destra e a sinistra, ha ribaltato i tradizionali schieramenti'. E ...