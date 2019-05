Forza Nuova:impediremo lezione Lucano

RaiNews : Forza Nuova: 'Pronti a bloccare la lezione di Lucano alla Sapienza di Roma'. Zingaretti: 'Da FN ennesima provocazio… - repubblica : Forza Nuova: 'Impediremo discorso di Lucano alla Sapienza'. Zingaretti: 'Intervenga il prefetto' [news aggiornata a… - HuffPostItalia : Forza Nuova annuncia una manifestazione contro Lucano davanti alla Sapienza, la protesta: 'Salvini la vieti' -

annuncia che intende bloccare la conferenza del sindaco di Riace, all'Università La Sapienza di Roma.è stato sospeso dall'incarico di sindaco e rinviato a giudizio per presunte irregolarità nell'accoglienza dei migranti. "Bloccheremo la conferenza del sindaco indagato con un comizio di Roberto Fiore a Piazzale Moro. Non tolleriamo che questo nemico dell'Italia salga in cattedra",diceè stato invitato lunedì a parlare di "Convivenze. Il senso dei luoghi e degli altri"(Di venerdì 10 maggio 2019)