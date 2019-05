Fashion Flair | la collezione nata dall' estro di Annakiki e dall' intelligenza artificiale

Fashion Flair - la prima collezione di moda co-creata dall’Intelligenza Artificiale di Huawei e da Annakiki : Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Una sfilata unica al mondo è quella che è andata in scena a Milano il 9 maggio. Di fronte a un parterre composto da celebrity nazionali e internazionali e ...

Fashion Flair - l'intelligenza artificiale crea la sua prima collezione di moda : Dopo aver dato il suo contributo nel mondo dei motori, della scienza e della musica, l'intelligenza artificiale di Huawei prova a muovere i primi passi anche nel mondo della moda, attraverso il progetto Fashion Flair. Insieme ad un’equipe di sviluppatori italiani, la casa cinese ha creato un'app che, grazie alla potenza dell’AI di Huawei P30 Pro, è in grado di offrire un nuovo spunto per il mondo della moda ...