Età per votare al Senato | 18 anni La proposta di riforma alla Camera - Sky tg24

Vela - Europei 470 2019 : seconda giornata completamente annullata per l’instabilità del vento : Dopo una prima giornata regolare e portata a termine con lo svolgimento di tutte le regate previste dal programma, i Campionati Europei 2019 della classe olimpica 470 subiscono il primo forte rallentamento a causa di un day-2 privo di competizione. Le condizioni meteorologiche della costa ligure, caratterizzate da un vento molto instabile sia per direzione che per intensità, hanno costretto gli organizzatori dello Yacht Club Sanremo a rinviare a ...

Vegana per 15 anni - torna a dieta con carne/ "Avevo distrutto sistema immunitario..." : Vegana per 15 anni, torna a dieta con carne e si sente più sana di prima: "Avevo distrutto sistema immunitario, ora ho risolto i miei problemi di salute".

Grande Fratello - il dramma di Gaetano : perché sta per lasciare la casa del reality di Canale 5 : Altissima tensione e momenti drammatici nella casa del Grande Fratello: Gaetano, infatti, vorrebbe lasciare la casa del reality e lo ha detto agli altri inquilini. Non ha problemi personali, ma il concorrente napoletano pensa di aver già dato tutto e di aver parimenti già raccolto tutto dal GF, cond

È morto Alfredo Pérez Rubalcaba - ex segretario del Partito Socialista spagnolo : È morto a Madrid per le conseguenze di un ictus Alfredo Pérez Rubalcaba, che tra il 2012 e il 2014 era stato segretario del Partito Socialista Operaio spagnolo (PSOE): aveva 67 anni. Nella sua carriera era stato anche ministro dell’Educazione, ministro

Dieta dell’insalata : perdi 5 chili in un mese. Come funziona : Perdere 5 chili in un mese senza rinunciare al gusto è possibile grazie alla Dieta dell’insalata. Soprattutto d’estate, quando fa troppo caldo per mettersi ai fornelli, l’insalata è l’alimento perfetto per tornare in forma senza sforzi, ma soprattutto privazioni. Questo regime dimagrante infatti consente di “giocare” con le verdure, mixandole e realizzando sempre piatti diversi. Il rischio di annoiarsi, ...

Via della Seta terrestre : il percorso e l'importanza strategica : La via terrestre della Bri Nota con il nome di Silk Road Economic Belt , o, semplicemente, 'Belt',, la cintura terrestre della Nuova via della Seta, è una "risposta ai problemi dell'economia ...

Atalanta-Genoa - Gasperini : 'Vietato pensare alla Lazio. C'è treno Champions da prendere' : "L'Atalanta è un'isola felice, in giro vedo tanta scontentezza. L'entusiasmo che c'è a Bergamo è unico: in tanti, invece, avrebbero voluto fare molto di più. Ma non abbiamo ancora ottenuto nulla". ...

Auto diesel - in quali città e perché è vietata la circolazione : In mancanza quindi di un regolamento nazionale cerchiamo di districarci in quella che sembra una vera e propria giungla di regolamenti e blocchi del traffico Lo abbiamo detto e ribadito più volte, in Italia le Auto diesel sono “vittime” di blocchi del traffico temporanei (come ad esempio le domeniche ecologiche) o addirittura permanenti come accade in alcuni centri città, prima fra tutti Milano. Per il momento infatti, non esiste una ...

Aeroporti : nuovo look per Falcone-Borsellino di Palermo - cantieri aperti da mEtà luglio (2) : (AdnKronos) - Gli interventi riguarderanno l’adeguamento alla normativa antisismica; la ristrutturazione architettonica del terminal; la realizzazione di impianti elettrici, idrici, meccanici, speciali, antincendio e fotovoltaici; opere accessorie come rampe pedonali, pontili di collegamento al piaz

Aeroporti : nuovo look per Falcone-Borsellino di Palermo - cantieri aperti da mEtà luglio : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - Partiranno a metà luglio, con una durata di circa due anni, i lavori per l'ampliamento del terminal passeggeri dell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Il cda di Gesap, la società che gestisce l’aeroporto, ha infatti affidato per 1,3 milioni di euro la direzione d

Dieta del Dottor Phil - bruci grassi e perdi peso : La motivazione è tutto. Questa la premessa della Dieta ideata dal Dottor Phil, autore televisivo, psicologo ed ex atleta, famoso negli Stati Uniti per il suo omonimo e seguitissimo show. Come mai il Dottor Phil è così amato dal pubblico? È presto detto, il suo approccio nei confronti dell’obesità è di tipo comportamentale oltre che nutrizionale. La motivazione, infatti, gioca un ruolo fondamentale in questo percorso. La Dieta del Dr. Phil ...

Il responsabile di Google Foto dice che presto aprirà una Beta per Colorize : L'anno scorso Google ha annunciato le nuove funzionalità Color Pop e Colorize per Google Foto. Color Pop è stato distribuito pochi giorni dopo il Google I/O 2018, mentre Colorize è stato in osservazione per un intero anno. Oggi il colosso di Mountain View ci sta finalmente aggiornando in merito e sta intraprendendo un programma Beta per testare lo strumento. L'articolo Il responsabile di Google Foto dice che presto aprirà una Beta per Colorize ...

Vinci Salvini - torna il gioco sui social network che permette di incotrare il segretario della Lega : Matteo Salvini lancia la seconda edizione del “Vinci Salvini”, annunciata nei giorni scorsi, dal responsabile della comunicazione della Lega, Luca Morisi. Il concorso social, che ricalca la prima edizione sperimentata in occasione delle elezioni politiche dell’anno scorso, prevede premi per chi è più veloce a mettere ‘like’ sul profilo ufficiale del leader leghista, o interagisce sui canali Twitter e ...

"Pokemon Detective Pikachu" - una giostra per tutte le Età : Basato su uno dei più grandi franchise del mondo, arriva al cinema 'Pokemon: Detective Pikachu', per la gioia di chi negli anni ha amato i 'piccoli mostri tascabili' chiamati Pokemon, nati come ...