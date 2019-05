Corea del Nord | sale la tensione dopo il lancio di missili di Kim

Natalità. Cina - Giappone - Corea del Sud : ecco l'Asia che non fa più figli : Si preferisce vedere nell'arrivo controllato di immigrati un elemento che potrà contribuire con altri a contrastare la decrescita demografica e le sue conseguenza sull'economia piuttosto che un ...

Usa - risolvere le questioni inerenti alla Corea del Nord attraverso i canali diplomatici : Shanahan ha aggiunto che Washington continuerà la sua politica estera verso la Corea del Nord, sottolineando che gli Stati Uniti non hanno mai cambiato l'atteggiamento sulla difesa. Nella giornata di ...

Hyundai è sponsor ufficiale del Padiglione Corea alla Biennale di Venezia : Hyundai è sponsor ufficiale del Padiglione Corea alla Biennale di Venezia, il pluripremiato design rappresenta il suo paese sponsor principale del Padiglione Corea alla Biennale di Venezia sin dal 2015, Hyundai conferma anche quest’anno il suo supporto di lunga data alle arti contemporanee e alla cultura. Per la 58esima edizione della Biennale di Venezia, il Padiglione Coreano interpreterà la modernità e la storia dell’Asia Orientale ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Shanghai 2019 : delude la Corea del Sud nella gara a coppie mista - Turchia e Taipei Cinese in finale : Il programma della seconda tappa di Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco, in corso di svolgimento a Shanghai (Cina), continua con lo svolgimento del tabellone a eliminazione diretta delle gare a coppie miste di ricurvo e compound. La quarta giornata della manifestazione ha visto diversi risultati a sorpresa con la favoritissima Corea del Sud che non è riuscita a raggiungere l’atto conclusivo in entrambe le specialità nonostante ...

19 : 02 | Usa sequestrano una nave della Corea del Nord : "Violate sanzioni" : 09.05.2019 - Torna a salire la tensione tra Washington e Pyongyang. Gli Stati Uniti hanno infatti sequestrato una nave NordCoreana usata per vendere carbone. L'accusa dell'amministrazione Trump è di "violazione delle sanzioni internazionali" da parte del regime di Kim Jong-un. L'imbarcazione sequestrata "si sta ora avvicinando alle acque territoriali statunitensi", affermano fonti del dipartimento di Giustizia americano.

Stati Uniti sequestrano una nave della Corea del Nord : "Ha violato le sanzioni" : Torna a salire la tensione tra Washington e Pyongyang. Gli Stati Uniti hanno sequestrato una nave NordCoreana usata per vendere carbone. E’ la prima volta che accade.L’accusa dell’amministrazione Trump è di violazione delle sanzioni internazionali da parte del regime di Kim Jong-un.L’imbarcazione sequestrata - affermano al Dipartimento di giustizia americano - si sta avvicinando alle acque territoriali statunitensi.

Corea del Nord - nuovo lancio di missili : «Kim rialza la tensione» : Significa che le sanzioni strangolano l'economia di Pyongyang, ma Kim è convinto di poter mantenere una presa ferma sul potere interno e addebitare ogni colpa per le sofferenze anche alimentari della ...

13 : 10 | Corea del Nord - Seul : lanciati due missili a corto raggio : 09.05.2019 - La Corea del Nord ha lanciato due missili a corto raggio, secondo quanto riferiscono i militari sudCoreani. Le autorità del Paese confinante precisano di aver individuato "molteplici proiettili non meglio identificati". Un vettore avrebbe percorso circa 420 chilometri, l'altro circa 270. Corea del Sud e Usa sono al lavoro "per determinare altri dettagli" sulla nuova turbolenza voluta da Pyongyang.

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Shanghai 2019 : definite le finali. Brillano sudCoreani e statunitensi : Terza giornata di gare a Shanghai (Cina), dove si sta svolgendo la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Oggi sono proseguiti gli scontri diretti del tabellone principale, che hanno definito tutte le finali individuali e a squadre, tranne quelle del mixed team, che si decideranno domani. Ricordiamo che la Nazionale Italiana ha scelto di non partecipare a questa tappa. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati ...

La Corea del Nord ha lanciato almeno un altro oggetto non identificato - dice la Corea del Sud : L’esercito sudCoreano ha detto che la Corea del Nord ha lanciato almeno un oggetto non identificato, probabilmente un missile, da una zona occidentale del Paese. È il secondo lancio nel giro di pochi giorni, dopo il test missilistico dello scorso

02 : 00 | Usa sospendono recupero resti soldati americani in Corea del Nord : 09.05.2019 - Gli Stati Uniti sospendono le operazioni di recupero dei resti dei soldati americani morti nella Guerra di Corea. La decisione è legata all'intensificarsi delle tensioni fra Washington e Pyongyang. Secondo quanto riportato dalla Cnn, le operazioni di recupero sono state sospese per mancanza di comunicazione con i funzionari NordCoreani dopo il secondo faccia a faccia fra Donald Trump e Kim Jong-un ad Hanoi.

Italia-Corea - Byron Moreno insulta Trapattoni! La risposta dell’ex ct azzurro è velenosa : “nemmeno il carcere…” : L’ex arbitro di Italia-Corea ha dato del codardo a Trapattoni, ricevendo una risposta davvero dura da parte dell’ex ct azzurro Byron Moreno è tornato a parlare di Italia-Corea, diciassette anni dopo aver di fatto eliminato gli azzurri dal Mondiale del 2002 con un arbitraggio a dir poco scandaloso. Interrogato su quel match, l’ecuadoregno si è dato un 8 in pagella, permettendosi di insultare anche Trapattoni: “come ...

Tiro a Volo - la Nazionale Italiana sbarcata in Corea per la terza prova di Coppa del Mondo ISSF : La squadra azzurra è arrivata in Corea per partecipare alla terza prova di Coppa del Mondo di Tiro a Volo In attesa dell’inizio ufficiale della terza prova di Coppa del Mondo ISSF, con gli allenamenti ufficiali di skeet, anche la Nazionale Italiana di Fossa Olimpica è arrivata in Corea. Insieme al direttore tecnico Nazionale Albano Pera sono partiti Mauro De Filippis (Fiamme Oro), Erminio Frasca (Fiamme Oro), Massimo Fabbrizi ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Shanghai 2019 : i risultati delle qualificazioni. La Corea del Sud domina nell’arco olimpico : Si è aperta oggi a Shanghai (Cina) la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Nella prima giornata di gare si sono svolte le qualificazioni per tutte le categorie. In gara non sono presenti azzurri, visto che la Nazionale Italiana ha scelto di non partecipare a questo appuntamento. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dall’arco olimpico, dove al maschile chiude al comando il sudCoreano Lee Woo ...