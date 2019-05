Addio tempo in cui i bambini arrivavano per caso | benvenuto baby booking

Chievo Verona - Pellissier dice Addio al calcio : “una decisione che ho preso da tempo” : Chievo Verona, Sergio Pellissier ha annunciato oggi il ritiro dal calcio giocato che avverrà ufficialmente a fine stagione Sergio Pellissier ha annunciato ufficialmente il proprio ritiro dal calcio giocato. Per il centravanti saranno le ultime tre gara da calciatore in forza al Chievo Verona prima di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo. Pellissier ha voluto ringraziare la piazza per questi anni attraverso una conferenza ...