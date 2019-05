5 figli dell' Erasmus spiegano perché l' Europa va difesa | non combattuta

Treviso - “mio figlio bullizzato sul pulmino della scuola. Gli hanno detto : ‘I negri si siedono davanti'” : Un bambino italo-senegalese di 11 anni è stato bullizzato sul pulmino della scuola a Treviso perché di colore. A raccontare l’episodio, con un lungo sfogo sulla pagina Facebook “Cara Italia”, è stata la mamma: “Due ragazzine più grandi”, ha scritto, “lo hanno malmenato e gli hanno detto ‘i negri si siedono davanti, i bianchi dietro’. Mio figlio mi ha raccontato di non essersi difeso per non passare ...

figlio Meghan Markle - gli imperdonabili errori della PR e la reazione di Kate Middleton : Mentre tutti i riflettori del mondo erano puntati su Archie, il Figlio di Harry e Meghan Markle, Kate Middleton era in Galles. La Duchessa di Cambridge si trovava insieme al marito in visita alla Caernarfon Coastguard Search and Rescue Helicopter Base, dove William ha ritrovato alcuni dei suoi vecchi colleghi. Questi sono luoghi cari a Kate e Will perché hanno trascorso i primi anni di matrimonio. Complici la passeggiata in spiaggia e un ...

Meghan Markle - il significato segreto delle foto e del nome di suo figlio Archie : Il nome scelto da Meghan Markle e Harry per il figlio nasconde un significato segreto. Baby Sussex si chiama Archie Harrison Mountbatten-Windsor, come hanno reso noto i Duchi dopo la presentazione del piccolo al mondo. Un nome sorprendente che ha disatteso tutte le aspettative, ma che ha un senso preciso. Archie sta per Archibald e significa “coraggioso“. All’interno della Monarchia esiste un antenato prestigioso chiamato ...

Piacenza - arrestato il marito della 45enne sgozzata : era in fuga con i figli di 2 e 5 anni : È stato arrestato Abdelkrim Foukahi, marito di Damia El Assali, la 45enne di origine marocchina trovata senza vita nella sua casa di Borgonovo, in provincia di Piacenza, con profondi tagli alla gola. L'uomo, fermato presso un'area di sosta sull'A4 in Veneto, è stato trasferito nel carcere di Venezia, dove sarà ascoltato dagli inquirenti. I due figli di 2 e 5 anni che erano con lui stanno bene.Continua a leggere

Festa della Mamma 2019 – Al Gardaland Sea Life Aquarium una giornata dedicata a madri e figli : Domenica 12 maggio Festa della Mamma a Gardaland SEA Life Aquarium lettura di una speciale fiaba sulle stelle marine e ingresso gratuito per tutte le mamme Domenica 12 maggio, in occasione della Festa della Mamma, Gardaland SEA Life Aquarium dedicherà un’intera giornata al rapporto Mamma e figli con una promozione ad hoc e una divertente attività. In questa speciale giornata, innanzitutto, tutti i bambini potranno regalare alla loro Mamma ...

Coppie gay - no della Cassazione alla trascrizione all’anagrafe per i figli con due papà : È un no quello arrivato dalla Cassazione alla coppia omosessuale che richiedeva la trascrizione all’anagrafe dei figli avuti all’estero attraverso maternità surrogata. Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte le Coppie gay che hanno avuto un figlio all’estero nato con la maternità surrogata non possono ottenere in Italia la trascrizione all’anagrafe dell’atto di filiazione del bambino, già riconosciuta nel paese straniero. La Cassazione non ...

Una Vita - trame : Ursula ricorda chi ha inciso il marchio sul corpo delle figlie : Le appassionanti trame della famosa serie televisiva di origini spagnole Una Vita, ambientata nel lussuoso quartiere di Acacias 38, si arricchiscono sempre di intrighi e misteri. Nelle prossime puntate italiane Ursula Dicenta si troverà a fare i conti con il suo doloroso passato. L’ex governante grazie all’aiuto del detective Riera capirà di essere una discendente della famiglia russa Koval. Tramite le indagini condotte dall’investigatore, la ...

Lo sgarbo di Victoria Beckham. L'ex Posh vieta ai figli di assistere al concerto delle Spice Girls : Questa volta la stilista non ha neppure preso in considerazione l'idea di partecipare alla reunion della band che l'ha resa famosa in tutto il mondo. Secondo quanto scrive il Sun Victoria non vuole ...

Tim - a studiare la fusione con Open fiber per arrivare a rete unica sarà il figlio dell’ex ministro Cancellieri : All’Enel tutto fila liscio come l’olio. Utili e ricavi aumentano (+11,3 e +10%) nel primo trimestre di quest’anno. E anche se il debito cresce a 45 miliardi (+10%), gli affari dell’energia vanno a gonfie vele. Sullo sfondo resta però il nodo del ruolo nelle telecomunicazioni del gruppo che, assieme a Cassa Depositi e Prestiti, controlla la società della fibra Open fiber. Per l’Enel, in termini di business, ...

Asia Bibi raggiunge le sue figlie in Canada : finito l’incubo della donna accusata di blasfemia in Pakistan : Asia Bibi, la donna cristiana al centro di un decennale caso di accuse di blasfemia, ha lasciato il Pakistan, a pochi mesi dall’annullamento della sua condanna a morte che ha causato proteste di massa da parte di estremisti islamici. Lo hanno riportato i media locali prima che il legale Saif Ul Malook confermasse che la sua assistita è arrivata in ...

Hai l'odore dell'amante! Spoglia la moglie e il giudice gli toglie il figlio : L'uomo era ossessionato da una morbosa gelosia nei confronti della coniuge, che lo ha denunciato due volte per minacce e maltrattamenti reiterati tra le mura domestiche. Offendeva, umiliava e Spogliava la moglie per sentire se sulla sua pelle ci fosse l'odore dell'amante: per queste ragioni un uomo ha perso l'affidamento del figlio. La vicenda a Giulianova, in provincia di Teramo, dove i giudici hanno tolto il ...

