Pd | Zingaretti | “No differenze tra Oliverio e Marini | M5s difende i propri politici ed è

Zingaretti lancia le “notti bianche per l’Europa” : Nicola Zingaretti ha collocato il suo partito su una posizione ben definita in vista delle elezioni europee, che gli consente di tenere insieme una visione non troppo ottimistica dell'Europa (che sarebbe stata poco in linea con la percezione dei cittadini) e la critica all'illusione nazionalista, sfruttata da M5S e, soprattutto, Lega. Lo scontro è tra "chi ama l'Italia e chi la vuole sfruttare per i propri interessi". Tra "due idee di ...

Matteo Salvini contro Nicola Zingaretti : “Noi primi nei sondaggi - PD disprezzato ovunque” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini replica al segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, che aveva parlato di "odio" come tratto distintivo della Lega, e si dice sicuro che alle prossime elezioni regionali la Lega andrà al governo anche in Umbria, dopo l'indagine che coinvolge Catiuscia Marini.Continua a leggere

Elezioni europee - Nicola Zingaretti apre a esponenti Mdp : “Non è esclusa loro candidatura” : Per le Elezioni europee di maggio l'intento di Zingaretti è quello di "mettere in campo energie nuove per costruire un progetto nuovo per tutti, anche con Psi, con l'associazione Futura, con democrazia solidale". il neo segretario non esclude la candidatura di due europarlamentari eletti nel 2014 col Pd e poi passati con Bersani.Continua a leggere

Il tesoriere Pd Zanda propone aumento degli stipendi degli onorevoli. M5S attacca. Zingaretti : “Non è proposta del partito” : Bufera sul Pd per una proposta di legge del tesoriere Luigi Zanda. Il testo, presentato da Zanda a fine febbraio (era solo un “semplice” senatore) prevede di equiparare gli stipendi degli onorevoli italiani a quelli dei deputati europei. “Sarebbe un aumento”, accusano i Cinque stelle sulla base di una inchiesta del Fatto Quotidiano. “Una fake news”...

Ius soli - da Zingaretti a Veltroni e Sala : ora Pd rivuole la legge. Salvini : “Non se ne parla - non è biglietto per Luna Park” : Prima Graziano Delrio. Poi Walter Veltroni, Beppe Sala e Matteo Orfini. Quindi il neoeletto segretario Nicola Zingaretti. Il Partito democratico ora rilancia la legge per riformare la cittadinanza (il cosiddetto ius soli). Se nella scorsa legislatura il provvedimento era stato accantonato dagli stessi dem perché ritenuto troppo divisivo e il Senato (ridotto ad analizzare il ddl il 23 dicembre) neppure era riuscito ad avere il numero legale per ...