Migranti | Salvini | ' con porti chiusi Mediterraneo non più fossa comune'

Migranti - in 36 soccorsi dalla Marina italiana in zona Sar libica. Salvini 'Io non do porti'. Conte 'Risolveremo anche questo caso' : Cronaca Circolare Salvini, tensione tra il Viminale e la Difesa sulla direttiva anti Migranti di ALESSANDRA ZINITI Salvini non intende cambiare linea. 'C'è una nave della Marina militare che in acque ...

Migranti - la Marina ne imbarca 40 in acque territoriali libiche. Salvini : porti chiusi : Una nave della Marina italiana imbarca, in acque territoriali libiche, 40 Migranti e il caso diventa subito un nuovo terreno di scontro tra Lega e M5S. 'Non vorrei che ci fosse un ministro che difende ...

Salvini attacca su Migranti e cannabis - Di Maio : "Siete in paranoia per i sondaggi" : Nella Lega “evidentemente dopo aver visto gli ultimi sondaggi che davano in ripresa il Movimento sono andati in paranoia”. Lo scrive su Facebook il leader di M5s Luigi Di Maio. “Non a caso - sottolinea - hanno ricominciato a parlare di grembiulini, armi, province e ora arrivano persino ad inventarsi che siamo a favore della droga (che è folle solo pensarlo). E vedrete che fra poco inizieranno a buttare in mezzo ...

Migranti : Bartolo (Pd) - 'Salvini vuole chiudere porti anche a navi militari - siamo al colmo' : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "siamo al colmo. Salvini vuole chiudere i porti anche alle navi della Marina militare italiana, la cui colpa è quella di svolgere con competenza e professionalità il proprio lavoro. Pur di raccattare qualche like si vuole costringere un equipaggio a vagabondare nel Medi

Migranti - Marina ne soccorre 40 al largo della Libia. Salvini : “Io porti non ne do” : Circa 40 Migranti sono stati soccorsi, al largo delle coste della Libia, da una nave della Marina militare italiana. Secondo il ministro dell’Interno Matteo Salvini, il salvataggio è avvenuto questa mattina all’interno della zona di ricerca e soccorso (Sar) libica. “Io porti non ne do – ha commentato il vicepremier leghista – Perché in acque libiche? Peraltro pattugliate dalla guardia costiera libica che ieri in ...

