“Le lacrime di Amsterdam” | la stampa olandese commenta Ajax-Tottenham

(Di giovedì 9 maggio 2019)è stata una gara incredibile, vinta dalla squadra di Pochettino all’ultimo minuto grazie a Moura I giornali olandesi questa mattina hanno condiviso un sentimento di delusione schiacciante, ma sono anche orgogliosi nonostante la drammatica semifinale di Champions League in casa dell’che ha visto prevalere 3-2 nei minuti finali ilHotspur che quindi andrà a giocarsi la finale di Madrid contro il Liverpool. L’ha raccolto molti tifosi neutrali in Europa in questa stagione grazie ai tanti giovani messi in campo dal tecnico Ten Hag, al gioco dinamico, e i successi contro il Real Madrid e la Juventus negli ultimi due turni. Dopo il successo per 1-0 in Inghilterra e le due reti segnate nella prima parte di gara l’sembrava in controllo della partita ma la tripletta di Lucas Moura ha cancellato il sogno della finale regalandolo ...

