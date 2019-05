traderlink

(Di giovedì 9 maggio 2019) 'L'impresa al femminile continua a diffondersi nel nostro Paese e ha un peso sempre più importante nella nostra economia. I dati presentati oggi mostrano l'impatto del fare impresa al femminile: più ...

Giornalepmi : Le imprese femminili generano più consumi - SignorAldo : RT @miuragroup: #WomenEntrepreneurs: ?? l’Associazione Bancaria Italiana #ABI proroga il termine per i finanziamenti destinati all’imprendit… - IsabellaRauti : RT @unioncamere: Sono 1,3 milioni le #impresefemminili in Italia, in aumento del 2,7% rispetto a 5 anni fa. Un “motore rosa” che genera occ… -