De Luca | “i dirigenti del M5S sono truffatori politici”

(Di giovedì 9 maggio 2019) Una prova di governo penosa. Non usa mezzi termini il governatore della Regione Campania, Vincenzo Deper giudicare l’operato dell’esecutivo. Dei veri e propripolitici. Questi per Dedel M5S: “interessato a dialogare con i cittadini che hanno votato M5S. Il gruppo dirigente dei Cinque Stelle mi sembra un gruppo di improbabili e dipolitici. Mainteressato a dialogare con chi ha affidato le proprie speranze di rinnovamento al quel movimento”. Parole dette a margine dell’appuntamento Spazio Campania a Milano: “Dal punto di vista della dignita’ della politica e della coerenza delle posizioni, a me pare che stiano dando una prova di governo penosa“ L'articolo De: “idel M5Spolitici” proviene da LineaPress.it.

