Dal 14 maggio la nuova Repubblica in edicola e online

Ascolti TV | Mercoledì 8 maggio 2019. In 5 - 2 mln per la Champions (21.2%). Non è la D’Urso 14.5%. Salvini Dalla Gruber 8.4% : Live - Non è la D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 8 maggio 2019, su Rai1 l’incontro di Champions League Ajax-Tottenham ha conquistato 5.234.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.33 all’1.19 – Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.369.000 spettatori pari al 14.5% di share (Buonanotte Live della durata di 6 minuti: 852.000 – 18.8%). Su Rai2 Amore, Cucina e Curry ha ...

La Nazionale cantanti - sindaci e Poste italiane in campo allo stadio di Belluno il 18 maggio per aiutare le popolazioni colpite Dalla ... : Il Veneto, il mondo dello sport e quello della cultura hanno dimostrato una grande sensibilità nei confronti delle popolazioni di montagna colpite da una calamità che ha lasciato, purtroppo, segni ...

Buongiorno Dalla Borsa 9 maggio 2019 : Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il Dow Jones che si ferma a 25.967,33 punti; al contrario, si posiziona sotto la linea di parità il Nasdaq ...

Masters 1000 Madrid 2019 : i risultati di mercoledì 8 maggio. Buona la prima di NaDal - avanza Fognini. Zverev segna il ritiro di Ferrer : Si è delineato il quadro degli ottavi di finale nel Masters 1000 di Madrid. Esordio vincente per Rafael Nadal, che ha superato nel suo match di secondo turno (ha usufruito di un bye al primo) il giovane canadese Felix Auger-Aliassime con un doppio 6-3. Il prossimo avversario del maiorchino sarà l’americano Frances Tiafoe, che ha superato in tre set dopo una bella battaglia il tedesco Philipp Kohlschreiber. prima volta agli ottavi di finale ...

Cibi del mondo a Foligno Dal 9 al 12 maggio : le novità : ..."Questa quinta edizione sarà necessariamente in forma un po' ridotta visto il periodo elettorale " ha annunciato l'organizzatrice Cristiana Mariani " e non potendo proporre grandi eventi e spettacoli ...

´Joe a gli altri´ - il teaser girato alla Vucciria Dal regista Luca Fortino il 16 maggio al Festival di Cannes : "Joe a gli altri", il teaser girato alla Vucciria dal regista Luca Fortino il 16 maggio sarà al Festival di Cannes. Con lui alcuni degli attori siciliani che hanno partecipato a questo primo step ...

Mondiali a Manchester Dal 15 maggio - 13 azzurri in gara. In palio punti importanti per Tokyo 2020 : ... più un team di rifugiati, che si daranno battaglia per l'ambito titolo di Campione del Mondo. Nazionale Italiana in gara: -46 kg: Sofia Zampetti, 15 maggio, -49 kg: Martina Corelli, 17 maggio, -53 ...

Il Segreto - spoiler Dal 12 fino al 18 maggio : Francisca potrebbe essere viva : Il Segreto, la popolarissima telenovela spagnola che va in onda dal 2011 in Spagna e dal 2013 in Italia, come di consueto, regala retroscena interessanti che entusiasmano gli appassionati di questa soap iberica. Gli spoiler per le puntate che vanno dal 12 fino al 18 maggio raccontano di Francisca Montenegro, che potrebbe essere viva. Questa indiscrezione verrà alla luce direttamente da un discorso tra Mauricio e Raimundo, nel corso del quale il ...

Oroscopo del weekend - Dal 10 al 12 maggio : Ariete in vetta alle classifiche : Il mese di maggio è finalmente subentrato, portando con sé un'ondata di aria fresca per molti dei segni zodiacali. Secondo le previsioni dell'Oroscopo in merito al fine settimana che va da venerdì 10 a domenica 12 maggio, l'Ariete potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo, mentre il Cancro, al contrario, si ritroverà ad affrontare le giornate con poca energia e grinta. Particolare attenzione dovranno farla coloro nati sotto al segno dei ...

16 anni incinta - la sesta stagione al via Dal 9 maggio su MTV : Su MTV (canale 130 di Sky) torna l’atteso appuntamento con 16 anni e incinta Italia: la sesta stagione inedita del docu-reality andrà in onda ogni giovedì alle 22.00 a partire dal 9 maggio. Come sempre, 16 anni e incinta Italia esplora il tema delicato della maternità attraverso gli occhi di adolescenti che si trovano ad affrontare tutti i cambiamenti, dai più piccoli ai più grandi, che questa comporta. In questa sesta stagione, le protagoniste ...

Anticipazioni Upas Dal 20 al 24 maggio : Franco scopre che Ciro si è invaghito di Angela : Nella puntata andata in onda ieri sera di Un posto al sole abbiamo visto che Filippo ha deciso di tornare a Napoli mentre Roberto è rimasto in Messico per portare avanti le pratiche burocratiche relative al trasporto della salma di Tommaso in Italia. Le trame si complicheranno notevolmente, come confermano le Anticipazioni dal 20 al 24 maggio. Franco scoprirà che Ciro si è innamorato di Angela. La felicità di Serena e Filippo Le Anticipazioni di ...

CIBI DEL MONDO A FOLIGNO Dal 9 AL 12 MAGGIO : FOLIGNO - Torna 'CIBI del MONDO' al 'centro del MONDO': tutto pronto per la quinta edizione del festival della cucina internazionale e delle tipicità local i , che si svolgerà a FOLIGNO, da giovedì 9 ...

Cinema - Dal 9 maggio ‘Anima’ il film su bene comune e corruzione : “Torniamo a desiderare di essere diversi” : “Solo i bambini possono agire senza pensare alle conseguenze”. E a punire Anio Modòr è proprio un bambino: lui stesso all’età di 8 anni, quando ancora non era corrotto. “Anima”, acronimo di una malattia immaginaria “di cui soffriamo tutti”, Atassia neuro ipofisaria monolaterale acuta, è un film, per la regia di Pino Ammendola e Rosario Maria Montesanti con la media partnership di Loft, che racconta la storia di un politico, ...