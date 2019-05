Casal Bruciato | scattano le denunce

Primi denunciati per gli insulti ai rom a Casalbruciato : Primi denunciati per le proteste dei giorni scorsi a Casal Bruciato, nella periferia di Roma, contro l’assegnazione di una casa popolare a una famiglia rom.Secondo quanto apprende l’Ansa, tra questi ci sarebbe anche chi ha urlato la frase “ti stupro” al passaggio della donna rom con la bambina. Identificati e denunciati anche le persone che insultato con frasi razziste la famiglia rom.Gli investigatori sono ancora al ...

Casal Bruciato - Anpi : solidali con Raggi : 15.15 "Desidero esprimere pieno sostegno alla signora sindaco di Roma,Raggi,per la sua attiva presenza a Casal Bruciato e un vivo ringraziamento a tutti coloro che in questi giorni stanno presidiando il diritto, stabilito per legge, di una famiglia rom ad avere una casa". Lo afferma in una nota la presidente dell'Anpi."Sono ignobili e inaccttabili -prosegue-le minacce aizzate e praticate dai fascisti di CasaPound contro degli inermi ...

Casal Bruciato - primi denunciati : anche chi urlò «ti stupro» : Rimane alta la tensione a Casal Bruciato, a Roma. primi denunciati per le proteste avvenute nei giorni scorsi a Casal Bruciato contro l'assegnazione di una casa popolare ai nomadi. Secondo quanto...

A Casal Bruciato si è incrinato il concetto stesso di civiltà : In questi giorni alla biennale di Venezia c’è qualcosa di bello: si inaugura il padiglione dell’arte e della cultura romanì. In quello che sta succedendo in questi stessi giorni a Roma, da Torre Maura a Casal Bruciato, nella violenza truce volgare e vile contro donne e bambini rom colpevoli di avere il diritto di vivere in una casa popolare anziché in una baracca tra i topi, c’è invece qualcosa di inquietante che va al di là del semplice ...

Rom - Papa Francesco su Casal Bruciato : questa non è civiltà : «Quando leggo sui giornali qualcosa brutta vi dico la verità: soffro. Oggi ho letto qualcosa brutta e soffro perché questa non è civiltà: non è civiltà». Così il Papa, in trasparente riferimento alla vicenda della famiglia rom, assegnataria regolare di una casa popolare nel quartiere periferico romano di Casal Bruciato e minacciata da militanti di ...

Casal Bruciato - la famiglia rom : «Andiamo via - qui non possiamo vivere» Il Papa : «Soffro per voi - non è civiltà» : La famiglia di nomadi a cui il Comune aveva regolarmente assegnato una casa in via Sebastiano Satta, e contestata per giorno dai militanti di CasaPound, ha deciso

Casal Bruciato - Papa : 'Soffro per notizie contro i rom - non è civiltà' - : Incontrando 500 rom e sinti in Vaticano, il Pontefice ha commentato la vicenda della famiglia minacciata a Roma dopo l'assegnazione di una casa. Conte: "La legge va applicata". Di Maio smentisce di ...

Casal Bruciato - Papa : "Soffro per notizie contro i rom - non è civiltà" : Casal Bruciato, Papa: "Soffro per notizie contro i rom, non è civiltà" Incontrando 500 rom e sinti in Vaticano, il Pontefice ha commentato la vicenda della famiglia minacciata a Roma dopo l'assegnazione di una casa. Conte: “La legge va applicata”. Di Maio smentisce di essere irritato con la sindaca Raggi: “Giusto dare ...

Casal Bruciato - Conte : legge va applicata : 12.19 "La legge va applicata". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arrivando al vertice dei leader a Sibiu, a chi chiede delle vicende di Casal Bruciato. "Sono scoraggianti le valutazioni della Commissione europea, non i numeri della nostra economia".Così poi il premier rispondendo alle domande sulle previsioni di primavera della Commissione Ue. "I numeri della nostra economia mi auguro siano sempre migliori, segnali ce ne sono ...