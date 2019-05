Buffon non rinnoverà col PSG | a Parigi torna Trapp

Casal Bruciato - diretta. Raggi insultata dai residenti : «Buffona - non sei la nostra sindaca» : La sindaca di Roma Virginia Raggi è arrivata a Casal Bruciato scortata, tra le contestazioni degli inquilini delle palazzine di via Sebastiano Satta, a Casal Bruciato, la sindaca di Roma...

Ilaria D’Amico incinta? Il gossip su di lei e Buffon non si ferma : Ilaria D’Amico incinta? Il gossip impazza Procede a gonfie vele la storia d’amore tra la giornalista sportiva Ilaria D’Amico e Gigi Buffon. I due sono inseparabili e, da diverso tempo ormai, si mormora che abbiano intenzione di allargare la famiglia. La coppia, sempre molto restia al gossip, non ha mai confermato o smentito queste indiscrezioni. […] L'articolo Ilaria D’Amico incinta? Il gossip su di lei e Buffon non ...

25 aprile - la sindaca Raggi contestata sul palco : “Buffona - i luoghi delle donne non si toccano” - “sgombera Casapound” : Applausi ma anche contestazioni per la sindaca di Roma, Virginia Raggi, salita sul palco dell’Anpi a Porta San Paolo per intervenire sul 25 aprile. Il presidente dell’Anpi, Fabrizio De Sanctis, l’ha presentata così: “È molto importante la presenza della sindaca che rappresenta le istituzioni nate dalla Resistenza”. Oltre agli applausi, diversi manifestanti hanno contestato la prima cittadina dicendo “buffona” o ...

PSG Campione Buffon sui social : “Chi non soffre non crescerà” : PSG Campione Buffon: – Dopo avere fallito due match-point, il Paris Saint-Germain conquista il titolo di Francia senza giocare. Nella giorno di Pasqua la squadra di Thomas Tuchel disputa alle 21 il posticipo della 33° giornata della Ligue 1 in casa contro il Monaco, ma in realtà ha già messo le mani sul titolo. -> […] L'articolo PSG Campione Buffon sui social: “Chi non soffre non crescerà” proviene da Serie A News ...

La stampa britanica non ha dubbi : Buffon non basta al PSG - la squadra francese cerca rinforzi : Secondo la stampa britannica al PSG non basta Gigi Buffon: la squadra francese punta su David de Gea Il Paris Saint-Germain cerca rinforzi per la prossima stagione. Una delle posizioni da coprire è quella del portiere. E secondo The Sun, l’obiettivo di Tuchel, nonostante Gigi Buffon, è David de Gea, il portiere spagnolo del Manchester United. Una operazione molto interessante per i francesi visto che al portiere iberico scade il ...

Alena Seredova cuore di mamma - la modella sui figli avuti da Buffon : “un weekend sì e uno no vanno a Parigi - non fanno una vita da bambini” : Alena Seredova racconta il viaggio ai Caraibi con i due figli avuti da Gigi Buffon: le parole della modella ceca al rientro a casa Alena Seredova e la sua vita da mamma. La bellissima ex moglie di Gigi Buffon racconta la sua vacanza ai Caraibi con David Lee e Louis Thomas, i due figli maschi avuti dal portiere del PSG. Alla rivista ‘Chi’, la modella ceca ha confessato: “stavolta in vacanza siamo andati soltanto io e i ...