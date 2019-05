Ajax | tracollo in borsa dopo l’eliminazione in Champions League

calcioweb.eu

(Di giovedì 9 maggio 2019) Vero e proprio ‘dramma’ sportivo quello a cui è andato incontro l’nel match di ieri, eliminazione clamorosa per il club olandese chela vittoria dell’andata (0-1), si trovava anche in doppio vantaggio contro il Tottenham, poi la rimonta all’ultimo respiro del club inglese. L’soffre anche in, il titolo in mattinata è arrivato ad accusare un tonfo del 21%, mentre pocole 13 accusa un ribasso del 18,72% a quota 19,10 euro. Le quote hanno toccato un minimo a 18,40 euro a fronte di massimo di 19,90 euro, ieri però avevano chiuso a 23,50 euro. Tifoso del Tottenham beffato: lascia lo stadio all’intervallo e si perde la storica rimonta L'articoloinl’eliminazione inCalcioWeb.

Francis82MaFrIT : #Ajax, tracollo in borsa dopo eliminazione dalla #ChampionsLeague. Tonfo del 21 per cento e azioni passate da 23,50 a 18,40 euro. - SimoneMori6 : @ilPadrinoSal @matteogeorge83 Dopo il tracollo con l'Ajax pensavo che il fronte Allegriano crollasse invece dopo qu… -