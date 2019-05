Stadio Roma | Pallotta | “I tifosi sollecitino l’intervento del comune”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) James, presidente della, si appella al suo pubblico per la questionee lo fa con una breve nota pubblicata sull’account Twitter: “Se ivogliono lo, devono sollecitare un intervento”. Intanto laprosegue la preparazione in vista dell’impegno di domenica sera contro la Juventus. De Rossi tenta il recupero, ma si è allenato a parte insieme a Kluivert, Santon e Florenzi. Per il resto non ci dovrebbero essere novità: confermato Pellegrini sulla trequarti con Zaniolo che stavolta dovrebbe partire dalla panchina. In attacco ancora Dzeko a fare l’unica punta di riferimento. In basso il tweet di. #DellaBasta perdite di tempo @virginiaraggi — James Palotta (@James) 8 maggio 2019 SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulla ...

SkySport : ? #UltimOra #Roma ?? #Pallotta ?? 'Il comune di Roma è troppo impegnato per incontrare i miei emissari sullo stadio.… - alfoweb10 : @OfficialASRoma Ritengo lo stadio fondamentale per il ns futuro, ma un presidente che non trova in un anno 10 gg pe… - Roma_Club_DUS : RT @OfficialASRoma: JP: “Ho inviato da Boston importanti membri di SDR sperando in un progresso, ma al Comune erano troppo occupati per inc… -