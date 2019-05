Siri | Consiglio dei ministri decisivoConte spiega revoca delle deleghe

Caso Siri - Consiglio dei ministri in corso : Assenti i ministri di Economia ed Esteri, Giovanni Tria e Enzo Moavero, impegnati all'estero in missione, sono presenti tutti i titolari degli altri dicasteri , sia tra le file della Lega sia in ...

Il caso Siri in Consiglio dei Ministri. Conte propone la revoca del mandato : Assenti, per impegni istituzionali all'estero, i ministri degli Esteri e dell'Economia, Enzo Moavero e Giovanni Tria. Tutti presenti, sottolineano in casa M5S i ministri pentastellati: da Giulia ...

In corso il Consiglio dei Ministri : tra le "varie<br> ed eventuali" lo spinoso caso Siri : Aggiornamento ore 10:41 - Il Consiglio dei Ministri è cominciato alle ore 10:38, quindi con più di 50 minuti di ritardo.Aggiornamento ore 10:35 - Il Consiglio dei Ministri non è ancora cominciato, ha dunque circa tre quarti d'ora di ritardo, a causa di una riunione di Matteo Salvini con i suoi Ministri. Ricordiamo che dovrebbe finire prima delle 12 a causa di un impegno del Premier.L'ordine del giorno del CdmPer le ore 9:45 di ...

Caso Siri - discussione sulla revoca del mandato al Consiglio dei ministri DIRETTA - : Resa dei conti nell'esecutivo. Di Maio: "La Lega non arrivi alla conta, è l'ultimo appello". Salvini: "Spaccatura evidente con M5S, ma andiamo avanti". Tutti gli aggiornamenti

Oggi il Consiglio dei Ministri : tra le "varie<br> ed eventuali" lo spinoso caso Siri : Per ore 9:45 di questa mattina, mercoledì 8 maggio 2019, è convocato a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri n. 58 del governo guidato da Giuseppe Conte. All'ordine del giorno ci sono i seguenti punti:- esame definitivo della Presidenza e del ministro dell'Economia del decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2007/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto ...

Siri - c’è la procedura di revoca Il decreto di Conte in Consiglio dei ministri (senza voto) : Mercoledì 8 maggio riunione del governo: prevista una discussione ma non il voto. L’obiettivo del premier è solo informare i ministri e poi girare l’atto al Colle

Siri - via alla procedura di revoca. Il decreto di Conte in Consiglio dei ministri : Mercoledì 8 maggio riunione del governo: prevista una discussione ma non il voto. L'obiettivo del premier è solo informare i ministri e poi girare l'atto al Colle

Siri - Di Maio : 'Sconsiglio di arrivare al vertice del governo'. Giorgetti : 'Evidente un po' di clima persecutorio' : Il Movimento 5 stelle è tornato a chiedere le dimissioni di Siri: 'I magistrati faranno il loro lavoro come hanno sempre fatto, ma la questione di opportunità politica sollevata dal M5S riguarda, ...

Siri : Conte - "Consiglio dei ministri mercoledì - non andremo alla conta" : Giuseppe Conte ha confermato che il consiglio dei ministri è stato "convocato mercoledì". "Non andremo alla conta", ha risposto il presidente del Consiglio ai cronisti che gli chiedevano se e come si risolverà mercoledì il caso di Armando Siri, del quale Conte dovrebbe in tale occasione proporre la revoca. "Ci vedremo mercoledì mattina in Cdm e anche questo problema troverà soluzione", ha aggiunto Conte parlando con i ...

Siri - Conte : Consiglio dei ministri mercoledì - non andremo alla conta : Giuseppe Conte ha confermato che il Consiglio dei ministri è stato 'convocato mercoledì'. 'Non andremo alla conta', ha risposto il presidente del Consiglio ai cronisti che gli chiedevano se e come si ...

Siri - Conte : Consiglio dei ministri mercoledì - non andremo alla conta : Giuseppe Conte ha confermato che il consiglio dei ministri è stato "convocato mercoledì". "Non andremo alla conta", ha risposto il presidente del Consiglio ai cronisti che gli chiedevano se e come si risolverà mercoledì il caso di Armando Siri, del quale Conte dovrebbe in tale occasione proporre la revoca.

Siri indagato - Toninelli : “Doveva dimettersi subito - lo faccia ora per evitare la conta in Consiglio dei ministri” : “Siri? Questa vicenda politica è andata avanti fin troppo, le dimissioni dovevano arrivare prima. Spero che entro mercoledì ci sia passo un suo passo indietro, per evitare che ci sia una inutile conta nel Consiglio dei ministri che vede il M5s in maggioranza”. A rivendicarlo Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine di un convegno organizzato dall’Ance sulle ‘grandi dighe’. ...

Siri - sulle dimissioni Salvini sfida ancora i 5 Stelle : ‘Serve rinvio a giudizio. In consiglio dei ministri non succederà nulla’ : “Io sono abituato a non abbandonare mai gli uomini con cui si è fatto un pezzo di strada insieme”. Matteo Salvini ritorna neanche troppo velatamente sul caso di Armando Siri, sottosegretario indagato per corruzione “dimissionato” qualche giorno fa dal premier Conte. In un comizio al Galluzzo, frazione alle porte di Firenze, in sostegno del candidato sindaco del centrodestra Ubaldo Bocci, il segretario del Carroccio sembra ...

Siri - cosa succede in Consiglio dei ministri? 5 Stelle e Lega pronti a contarsi : sono 8 a 6 : Mancano cinque giorni al Consiglio dei ministri previsto, pur se non ancora convocato, per le 10 di mercoledì 8: è quella la prima occasione utile in cui il presidente Giuseppe Conte dovrebbe ...