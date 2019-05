Sconto biglietti treni e aerei per elezioni europee 2019 | a quanto ammonta

termometropolitico

Anche in occasione delle prossime elezioni europee, oltre che della tornata di amministrative, che si terranno domenica 26 maggio, agli elettori che torneranno presso la propria residenza per votare saranno offerte tariffe agevolate da Trenitalia, Alitalia, Tirrenia e Caronte. Biglietti scontati per elezioni europee: termini temporali e documentazione necessaria Per vedersi ridurre i costi del viaggio, gli elettori dovranno acquistare i biglietti per l'andata a partire da venerdì 17 maggio e quelli per il ritorno entro mercoledì 5 giugno. Nel caso in cui si renda necessario un ballottaggio nel proprio comune di residenza, il biglietto per il viaggio di andata dovrà essere acquistato a partire dal 31 maggio e quello per il viaggio di ritorno entro il 19 giugno. Per poter richiedere la riduzione all'acquisto

