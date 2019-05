Riduzione parlamentari Forse è la volta buona Ma il Pd non ci sta De Menech | ' Le aree

Cosa prevede la proposta di legge per la Riduzione dei parlamentari : Lo scorso 7 febbraio il Senato ha approvato la proposta di legge che diminuirebbe il numero dei parlamentari da 945 a 600. Ora il provvedimento è in fase di prima lettura alla Camera, che potrebbe dare il via libera definitivo. Proviamo a capire di che si tratta e come cambierebbe il Parlamento nel caso di una approvazione. Il disegno di legge non prevede anche un abbassamento degli stipendi. Secondo la proposta, i deputati alla Camera ...