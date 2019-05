Pitbull di famiglia aggredisce sorelline, una grave

Il dramma ieri sera in casa a Santhià: trasferita al Regina Margherita la bimba di 18 mesi Due sorelle, una di 12 anni e l'altra di 18 mesi,sono rimaste ferite dal cane di,un,a Santhià (Vc). Il cane ha attaccato all'improvviso le due bambine, mordendole in più parti del corpo. La più piccina ha avuto la peggio con profonde ferite al volto, la più grande ha ferite a un braccio e a un labbro. Sono state ricoverate al Regina Margherita di Torino. Non sono in pericolo di vita. Al momento dell' aggressione, le piccole erano in casa con la madre.(Di mercoledì 8 maggio 2019)