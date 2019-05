Parco Valentino 2019 | date | case automobilistiche e ospiti | tutto quello che c’è da

Le novità di Parco Valentino : guida autonoma - elettrico e anche F1 : La 5° edizione di Parco Valentino si avvicina a grandi passi e con grandi novità. Sarà un’auto a guida autonoma a tagliare il nastro mercoledì 19 giugno durante la cerimonia d’inaugurazione, una delle peculiarità presentate da Andrea Levy, presidente della manifestazione che si svolgerà a Torino dal 19 al 23 giugno. Con lui, nel Salone […] L'articolo Le novità di Parco Valentino: guida autonoma, elettrico e anche F1 sembra essere il primo ...

Parco Valentino 2019 - a Torino 40 marchi - auto a guida autonoma e sfilata di Formula 1 : ... dice Alberto Sacco, assessore al Turismo e al Commercio del capoluogo: 'A partire dagli alberghi e dai negozi , che sono i primi a beneficiare delle ricadute sull'economia della città che un evento ...

MotoGp – Valentino Rossi un po’ deluso - Rins al settimo cielo : le parole nel Parco chiuso dei top-three del Gp di Austin : MotoGp, Valentino Rossi secondo classificato ad Austin alle spalle di un grande Rins vincitore della corsa americana Che emozioni ad Austin. Dopo la gara vinta da Rins davanti a Valentino Rossi e Jack Miller, il trio di piloti finiti sul podio della gara americana si sono presentati al parco chiuso per le interviste a caldo. Il primo a dire la sua dopo la grande gara è stato il terzo classificato Miller: “è stato emozionante, rischio ...

MotoGp – Marquez addolcito - Valentino Rossi euforico e Dovizioso contento a metà : le parole nel Parco chiuso dei top-three del Gp d’Argentina : Marquez vince il Gp d’Argentina davanti a Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, le parole dei primi tre classificati nel parco chiuso Marc Marquez domina il Gp d’Argentina, facendo il vuoto dietro di sè e conquistando così la prima vittoria in stagione. Niente da fare per tutti gli altri piloti in pista, costretti a lottare per il secondo posto vista la superiorità dello spagnolo. Primo tra gli umani oggi è Valentino Rossi, che ...

Torino - ragazza aggredita nel Parco del Valentino da un 30enne : arrestato : E' davvero un brutto episodio quello accaduto ad una ragazza e ad un suo amico di Torino domenica mattina presto intorno alle ore 4:00, nel parco del Valentino, polmone verde del capoluogo piemontese. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, i due si erano recati a ballare presso la discoteca Life, quando all'uscita del locale si sono appartati su una panchina del parco. Qui è accaduto l'imprevedibile e per la giovane è cominciato ...

Violentata al Parco del Valentino da un trentenne che viveva al Moi : Abbastanza appartata per scambiarsi un bacio, non troppo lontano dall’ingresso del Life, perché, a notte fonda, il Valentino non è propriamente un posto sicuro. Lo sapeva anche la coppia di ragazzi che l’altra sera ha cercato un po’ di intimità da quelle parti. Tutti e due di Torino, tutti e due diciottenni. È?da una panchina alle spalle dell...

Violentata al Parco del Valentino a Torino - dopo una serata in discoteca : arrestato 30enne della Guinea : Violentata al Parco del Valentino, nel centro di Torino, dopo una serata in discoteca con il fidanzato, da un uomo di trent'anni che l'ha aggredita e abusata. Lei, giovane torinese appena maggiorenne, è stata portata in ospedale in stato di choc. Ferita e tremante, senza scarpe e con il vestito strappato. Il suo aguzzino, originario della Guinea e irregolare in Italia, è stato arrestato dalla polizia.Un caso, quello di ieri notte ...

Torino - abusi su una ragazza fuori da un locale nel Parco del Valentino : arrestato : Una giovane donna, appena maggiorenne, è stata abusata attorno alle 4 di domenica nel parco del Valentino, a Torino. Per la violenza sessuale è stato arrestato un cittadino 30enne del Guinea, irregolare in Italia. Secondo la ricostruzione degli investigatori, due giovani sono usciti dalla discoteca Life e si sono appartati su una panchina del parco nelle vicinanze del locale. Poco dopo, sono stati avvicinati dal cittadino della Guinea che, ...

Torino - ragazza violentata da un migrante fuori dalla discoteca nel Parco del Valentino : Una ragazza di 18 anni è stata violentata la notte scorsa da in migrante irregolare nel parco del Valentino a Torino. La giovane si era appartata al parco con amico e poi entrambi sono stati...