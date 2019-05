L’8 di De Laurentiis ad Ancelotti chiude il delirio sul fallimento

ilnapolista

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Una promozione piena quella di Dea Carlo. Da Madrid, il presidente giudica da 8 la stagione del suo allenatore. Diil patron azzurro loda la capacità di aver raggiunto ottimi risultati in un ambiente per lui totalmente nuovo, poco abituato com’era al calcio italiano. Il padrone dell’azienda, insomma, che è sempre colui il quale stabilisce gli obiettivi aziendali, riconosce che quelli stabiliti in principio sono stati raggiunti. E’ l’abc dell’economia aziendale. Del resto che la stagione del Napoli non fosse affatto negativa è sotto gli occhi di tutti, di quelli che hanno gli occhi per vedere, ovviamente. Secondo posto, per l’ottava volta nella storia del Napoli. Secondo posto raggiunto di fatto già a novembre. Contrariamente a quanto pensavano e dicevano non solo i giornalisti sportivi italiani ma anche tanti tifosi. ...

MarcoDiMaro : De Laurentiis ieri era a Madrid per il Club Advisory Platform. Ci hanno ricamato un incontro con l'Atletico per Di… -