Iran riduce impegno su nucleare | sale tensione con Usa E la Francia minaccia sanzioni Ue

ilfogliettone

(Di mercoledì 8 maggio 2019) E' sfida aperta trae Usa: ladi Teheran di riprendere in mano il suo programmasi e' concretizzata e la Repubblica islamica ha annunciato la sospensione di alcuni degli impegni adottati nell'ambito dell'accordo internazionale raggiunto nel 2015. Una decisione che arriva esattamente ad un anno di distanza dall'annuncio del presidente Usa, Donald Trump, sul ritiro unilaterale degli Stati Uniti dall'accordo. L'ha comunicato l'iniziativa ai Paesi che ancora fanno parte dell'intesa (Gran Bretagna, Cina,, Germania e Russia), riferendo che mettera' fine alle sue limitazioni sulle riserve di acqua pesante e uranio arricchito. Ha ancheto di prendere nuove misure sul"in 60 giorni", spiegando ai partner che hanno due mesi di tempo per "rendere operativi i loro impegni, in particolare riguardo ai settori petrolifero e bancario", altrimenti si ...

VirgilioVazzari : Accordo sul nucleare, l'Iran riduce il suo impegno: sanzioni in arrivo? - Piergiulio58 : Accordo sul nucleare, l'Iran riduce il suo impegno: sanzioni in arrivo? | Euronews - TassoOfficial : Accordo sul nucleare, l'Iran riduce il suo impegno: sanzioni in arrivo? -