I fan di Harry Potter ora possono dormire nella capanna di Hagrid

Harry e Meghan - il royal baby è femmina - secondo i fan - : E, pure, che questi sia già venuto al mondo. Sfoglia gallery Come riportato da alcune testate inglesi, tra le quali il Mirror , i fan della coppia avrebbero cominciato una sorta di caccia al tesoro, ...

Harry e Meghan - che fanno gli auguri a Charlotte come zii qualsiasi : Charlotte di Cambridge compie 4 anniCharlotte di Cambridge compie 4 anniCharlotte di Cambridge compie 4 anniLe nuove fotografie di Charlotte di Cambridge, figlia di William d’Inghilterra e Kate Middleton, hanno fatto presto il giro del web. Pubblicate sugli account Twitter e Instagram di Kensington Palace in occasione del quarto compleanno della principessa, hanno ricevuto moltissimi like e commenti, tra cui spiccano gli auguri degli zii ...

Meghan Markle e Harry : il principino Louis compie un anno - loro fanno un gesto che spiazza tutti : Meghan Markle e il principe Harry hanno compiuto un gesto che ha spiazzato tutti in occasione del compleanno di baby Louis. Il piccolo di casa Cambridge ha compiuto un anno e - come già...

Gianni Rodari incontra Harry Potter : la fantasia alla "Fabbrica di carta" di Villadossola : Molte le iniziative collaterali : ogni pomeriggio e sera presentazione di libri e spettacoli come venerdì, quando alle 21,15 Cristina Meschia presenta il cd 'Inverna' o domenica alle 16 con lo ...

Harry e Meghan - tabloid furiosi : "Ma perché non si fanno vedere?" : Non si sa se il royal baby sia già nato o meno, quel che è praticamente certo però è che non lo vedremo nella tradizionale foto ufficiale post-parto. La decisione del principe Harry e di Meghan Markle è stata già ufficializzata alla stampa e ha mandato su tutte le furie i paparazzi in quanto cosi non viene rispettata una tradizione che è molto antica: "È la distruzione di una tradizione vecchia decenni", ha detto al New York Times, in forma ...

Principe Harry e Meghan Markle - i paparazzi furiosi con loro : “Che senso hanno i reali se non si fanno vedere?” : Non si sa se il royal baby sia già nato o meno, quel che è certo però è che non lo vedremo nella tradizionale foto ufficiale post-parto. La decisione del Principe Harry e di Meghan Markle è stata ufficializzata alla stampa e ha mandato su tutte le furie i paparazzi: “È la distruzione di una tradizione vecchia decenni“, ha detto al New York Times, in forma anonima, un cronista reale, “c’è un prezzo che deve essere pagato ...

"Che senso hanno i reali se non si fanno vedere?". L'ira dei paparazzi contro Meghan e Harry : Meghan e Harry avrebbero deciso: il loro royal baby non sarà immortalato nella foto ufficiale post-parto. Un annuncio che rompe con la tradizione e fa infuriare i sudditi, ma anzitutto i paparazzi. Scegliendo di non presentare il figlio sulle scale dell'ospedale, a poche ore di distanza dal parto, il principe Harry e la sua moglie Meghan Markle, non solo hanno interrotto un rito che andava avanti da 40 anni, ma hanno anche indispettito la ...

Il principe Harry e Oprah Winfrey fanno una serie su Apple TV : ... la notizia è stata lanciata dall'account Instagram dei duchi del Sussex, cioè Harry e Meghan Markle, e sta rapidamente facendo il giro del mondo, perché stiamo parlando di un prodotto confezionato ...

L'Hogwarts Express torna in servizio per tutti i fan di Harry Potter : Il treno magico per Hogwarts è pronto a ripartire. Non più solo nella fantasia, ma nella realtà. Si potrà salire sul bellissimo treno a vapore usato nei film della saga di Harry Potter , viaggiando ...

“Sign of the Times” compie due anni e Harry Styles ha qualcosa da dire ai fan : <3 The post “Sign of the Times” compie due anni e Harry Styles ha qualcosa da dire ai fan appeared first on News Mtv Italia.

A 99 anni muore superfan principe Harry : Una donna australiana con una dedizione speciale alla famiglia reale e in particolare al principe Harry e che vantava una "amicizia molto speciale" con lui, è morta a 99 anni. Daphne Dunne era da anni ...