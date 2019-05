Grassani spiega il decreto crescita in chiave Napoli

ilnapolista

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Il legale delMattiaè intervenuto ai microfoni di Radio Crc perre come il “” potrebbe favorire il mercato del. Il nuovo provvedimento, di cui abbiamo riportato notizia nei giorni scorsi, favorirebbe con sgravi fiscali le società calcistiche nell’ingaggio di calciatori e allenatori che abbiano avuto la residenza fuori dall’Italia negli ultimi due anni. Ma c’è di più, cometo da Bellinazzo sul Sole24ore, perché al Sud il beneficio fiscale è ancora maggiore e squadre comee Lecce dovrebbero effettuare ritenute soltanto sul 10% dell’ingaggio corrisposto. Queste le parole dell’avvocato: «Ilche attende la sua conversione entro 60 giorni è un propulsore per tutti i lavoratori e per tutte le leghe calcistiche. Gli effetti sono certamente dirompenti ma ciò deve essere solo un punto di ...

