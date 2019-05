Citroën C3 - Una settimana con la Rac3 Edition Day 3 - VIDEO

quattroruote

(Di mercoledì 8 maggio 2019) LaC3protagonista del Diario di Bordo di questaè una serie speciale a tiratura limitata in vendita con prezzi a partire da 19.650 euro che si distingue per le colorazioni specifiche e lallestimento interno. Lunico motore disponibile è il 1.2 turbobenzina Puretech da 110 CV abbinato al cambio manuale a 6 rapporti, mentre la livrea riprende quella della C3 del WRC, vincente nel mondiale Rally con Sébastien Ogier. Lunga solo 4 metri ma molto spaziosa allinterno, la piccola francese ha conquistato grandi simpatie (è saldamente al terzo posto nelle vendite delle utilitarie) perché molto colorata e personalizzabile, moderna e anche piuttosto aggiornata tecnologicamente. Questane prenderemo in esame le caratteristiche soffermandoci sui sistemi di assistenza alla guida e sul motore, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti per le sue qualità. Ispirata ...

mercutiosqueen : Quali problemi ti affliggono, uomo di quarant'anni con la mercedes, se ad uno stop con visibilità limitata e tantis… - motorionline : #CIR | Le parole di Luca Rossetti ed Eleonora Mori alla vigilia della #TargaFlorio?? #CIR2019 #Citroen ??… - RomeoJu42138306 : RT @ZioProvoloneMi: .Vuoi vincere un #weekend a bordo di una #c4 Cactus? Registrati a questo link: -