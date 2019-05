Cellulare alla guida | si studiano norme più stringenti e sanzioni più pesanti

Mamma nega il Cellulare alla figlia di nove anni - la piccola si chiude in camera e si impicca con una cintura intorno al collo : Il tutto perché sua madre Jennifer, dopo averla messa in castigo e sgridata, le ha impedito di usare il cellulare. Una tragedia, avvenuta a New York nel quartiere del Bronx: Heaven si è legata una cintura intorno al collo e si è tolta la vita, dopo che la Mamma le aveva detto che era troppo presto per usare lo smartphone. È stata proprio la Mamma, scrive il New York Post, a scoprire il cadavere della bambina. Il dramma è avvenuto sabato: ...

Donald Trump si avvicina al microfono e un uomo gli lancia il Cellulare : l’episodio alla convention sulle armi : Donald Trump stava per prendere la parola alla convention sulle armi della NRA (National Rifle Association), quando un uomo, tra le prime file del pubblico in platea, gli ha lanciato uno smartphone. Il contestatore è stato individuato e arrestato dalle forze dell’ordine. Video Twitter L'articolo Donald Trump si avvicina al microfono e un uomo gli lancia il cellulare: l’episodio alla convention sulle armi proviene da Il Fatto ...

Oppo Reno : il Cellulare che si ispira alla bellezza della natura : Non tutti gli smartphone sono uguali, non tutti sono in grado di lasciare un segno, di rappresentare un punto di svolta sia in termini di innovazione che di design. Il susseguirsi di modelli, uno dietro l’altro, ha generato una sorta di assuefazione al nuovo, rendendo difficile identificare i prodotti più originali. Distinguersi in questo mercato così affollato non è un’operazione semplice, per raggiungere un simile obiettivo è necessario un ...

Prof le toglie il Cellulare - studentessa in gita si getta dalla finestra dell'hotel : Incredibile fatto di cronaca a Venezia . Si è lanciata dal primo piano dell'hotel nel quale alloggiava dopo che il Professore aveva sequestrato i cellulari di tutta la classe come punizione per il troppo rumore fatto ...

Prof le toglie il Cellulare - ragazzina in gita scolastica a Venezia si getta dalla finestra : Incredibile fatto di cronaca a Venezia . Si è lanciata dal primo piano dell'hotel nel quale alloggiava dopo che il Professore aveva sequestrato i cellulari di tutta la classe come punizione per il troppo rumore fatto ...

Prof le toglie il Cellulare - ragazzina in gita scolastica a Venezia si getta dalla finestra : Incredibile fatto di cronaca a Venezia . Si è lanciata dal primo piano dell'hotel nel quale alloggiava dopo che il Professore aveva sequestrato i cellulari di tutta la classe come punizione per il troppo rumore fatto ...

L’insegnante le toglie il Cellulare e lei si butta dalla finestra : ‘psicosi da smartphone’ sempre più preoccupante : Una studentessa francese di 12 anni che si trovava in gita a Venezia si è lanciata dalla finestra dell’hotel nel quale alloggiava dopo che il professore ha deciso si sequestrare i cellulari di tutta la classe come punizione per il troppo rumore che si sentiva dalle camere. E’ avvenuto giovedì scorso, ma è stato reso noto solo oggi dai Carabinieri intervenuti sul posto. La giovane si trova attualmente ricoverata in ospedale, ma ...