Apologia di fascismo Indagato l' editore di Altaforte | Francesco Polacchi

Salone del Libro - l’editore Polacchi indagato per Apologia del fascismo : Alla vigilia dell’apertura del Salone del Libro, la procura di Torino ha aperto un fascicolo di indagine su Francesco Polacchi, coordinatore di Casapound in Lombardia e fondatore della casa editrice Altaforte, la cui presenza alla fiera dell’editoria ha suscitato polemiche e un dibattito molto acceso. L’inchiesta è stata avviata dopo la presentazione di un esposto curato dagli avvocati del Comune di Torino e della Regione ...

L'editore di Altaforte Francesco Polacchi indagato per Apologia al fascismo : La Procura di Torino ha iscritto nel registro degli indagati Francesco Polacchi, editore di Altaforte, con l’accusa di apologia al fascismo per le frasi rilasciate alla trasmissione radiofonica ‘La Zanzara’ di Radio24: “Sono fascista, l’antifascismo è il vero male di questo Paese”. Altaforte, casa editrice vicina a CasaPound, è presente con uno stand al Salone del Libro di Torino.La Regione ...

CasaPound - resta sotto sequestro sede di Bari : "Apologia di fascismo". 28 indagati per raid contro corteo anti Salvini : Avviso di conclusione delle indagini per l'aggressione al corteo di manifestanti contro Salvini. La Cassazione conferma i sigilli per la sede dell'associazione di estrema destra

Salone del libro Torino - l’Aie : “Se c’è Apologia del fascismo - CasaPound sarà esclusa” : Ricardo Franco Levi, dal 2017 nuovo presidente dell'Associazione Italiana Editori (AIE), parla ai microfoni di Rai Radio 3 e interviene sulla polemica a poche ore dall'apertura del Salone del libro di Torino. Dopo l'esposto presentato dal Comune di Torino e dalla Regione Piemonte c'è la possibilità che Altaforte, casa editrice vicina a CasaPound, venga esclusa per apologia del fascismo.

Salone Libro - è lotta contro il tempo per escludere CasaPound per “Apologia del fascismo” : Filtra scetticismo tra gli organizzatori del Salone del Libro di Torino rispetto alla possibilità di poter escludere la casa editrice Altaforte in tempo entro l'inizio della kermesse per apologia del fascismo. La speranza di riportare gli scrittori "disobbedienti" al Salone è sempre più flebile ogni minuto che passa: "O accade qualcosa entro oggi o domani CasaPound sarà al Salone".

Comune e Regione - esposto in Procura : “Altaforte fa Apologia del fascismo” : La Procura di Torino aprirà un’indagine su Francesco Polacchi, fondatore della casa editrice Altaforte. Lo farà probabilmente oggi, una volta ricevuto l’esposto messo a punto dagli avvocati del Comune di Torino e della Regione Piemonte in cui si ipotizza la violazione della legge Scelba, che punisce l’apologia di fascismo, e della legge Mancino del...

Cosa succede in caso di condanna per Apologia del fascismo? : Un militante di estrema destra fa il saluto fascista di fronte alla tomba del dittatore Benito Mussolini a Predappio (foto: TIZIANA FABI/AFP/Getty Images) Manca un solo giorno all’inizio del Salone del libro, uno degli eventi culturali più importanti in Italia, e si continua a parlare (quasi) solo di un aspetto: la presenza, tra gli espositori, di Altaforte, casa editrice vicina a CasaPound, che ha pubblicato Io sono Matteo Salvini. ...

Perché è così difficile applicare la legge Scelba sull'Apologia del fascismo? : La cronaca ha rimesso al centro del dibattito la "libertà di espressione" da accordare ai movimenti neofascisti. La legge italiana in materia è chiara, ma la sua applicazione spesso farraginosa