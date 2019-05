Xylella | non ci fu diffusione volontaria

Xylella - Accademia dei Lincei : “Si è scelto di non dare credito alle evidenze scientifiche” : Sulla vicenda Xylella si è espressa, con una lettera, l’Accademia dei Lincei: la Commissione Lincea sui problemi della Ricerca ha rilevato che la drammatica situazione che si è creata mette in luce “alcuni aspetti disfunzionali del rapporto tra poteri pubblici e scienza purtroppo molto radicati in Italia“. In Puglia, scrive la Commissione, “i ricercatori italiani hanno indicato con certezza Xylella come responsabile del ...

Xylella : il pm di Bari dissequestra l’ulivo infetto - ma non il terreno : La Procura di Bari ha dissequestrato l’ulivo infetto da Xylella sequestrato lo scorso 12 gennaio a Monopoli ma non il terreno circostante. Il provvedimento di sequestro era stato disposto dal pm Domenico Minardi nell’ambito di una indagine, a carico di ignoti, in cui si ipotizzano i reati di diffusione di malattia e diffusione di notizie e tendenziose tali da poter turbare l’ordine pubblico. Serviva ad eseguire accertamenti ...