Tangenti | tra arresti consigliere Regione

Tangenti in Lombardia - tra gli arrestati gli azzurri Tatarella e Altitonante : Tra gli altri il consigliere comunale Pietro Tatarella, candidato FI alle Europee, e il sottosegretario forzista della Regione Fabio Altitonante. Richiesta di arresto per il deputato azzurro Diego Sozzari. Il «ras» varesino di FI, Gioacchino Caianiello, accusato di «istigazione alla corruzione» del governatore leghista Attilio Fontana

Tangenti - 43 ordinanze della Dda di Milano : 28 arresti tra politici e imprenditori per associazione mafiosa : associazione a delinquere di stampo mafioso e corruzione per spartirsi e aggiudicarsi appalti pubblici. Sono le accuse mosse dalla Dda di Milano nei confronti di politici, amministratori pubblici e imprenditori di Lombardia e Piemonte: 43 le ordinanze di custodia cautelare eseguite all’alba dai carabinieri di Monza e dalla Guardia di Finanza di Varese, di cui 12 in carcere, 16 ai domiciliari, 3 con obbligo di dimora e 12 con obbligo di ...

Tangenti per gli appalti - 28 arresti tra Lombardia e Piemonte : coinvolti politici e funzionari pubblici : In Lombardia e Piemonte i carabinieri di Monza e la guardia di finanza di Varese stanno eseguendo 43 ordinanze di custodia cautelare, di cui 12 in carcere, nell'ambito di un'inchiesta...

"Tangenti per il Mose riciclate all'estero". Sequestrato il "tesoro" di 12 milioni dell'ex presidente del Veneto Galan : Un sequestro di 12,3 milioni di euro è stato eseguito dalla Polizia economico finanziaria di Venezia, su ordine del Gip di Venezia, nell'ambito di un'indagine per riciclaggio internazionale ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria, riguardante il reinvestimento all'estero delle tangenti incassate dall'ex presidente del Veneto, Giancarlo Galan. Nell'indagine, che coinvolge sei persone, sono coinvolti due commercialisti ...

Mose Venezia - sequestrati 12 milioni/ 'Fondi Galan' : Tangenti investite in case Dubai : Mose Venezia, sequestrati 12 milioni di euro tra i 'Fondi neri' di Galan: tangenti reinvestite in case di lusso a Dubai. Il caso e le accuse

La Guardia di Finanza ha sequestrato 12 - 3 milioni di euro in un’indagine sulle Tangenti incassate dall’ex presidente del Veneto Giancarlo Galan : La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato 12,3 milioni di euro su conti correnti svizzeri nel corso di un’indagine per riciclaggio internazionale ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria: riguarda il reinvestimento all’estero di alcune somme di denaro, tra cui le presunte

Mose - sequestrato il tesoro delle Tangenti di Galan : 12 milioni. 6 indagati e una lista di imprenditori con capitali off-shore : Erano cinque anni che gli investigatori veneziani stavano cercando il tesoro di Giancarlo Galan, l’ex ministro, ex parlamentare di Forza Italia ed ex governatore del Veneto. Per questo avevano avviato rogatorie internazionali, alla caccia dei soldi delle tangenti che ruotavano attorno al sistema politico veneziano del Mose e della Regione Veneto. E oggi un sequestro di 12,3 milioni di euro è stato eseguito dalla Polizia economico ...

La Guardia di Finanza ha sequestrato 12 - 3 milioni di euro nell’indagine sulle presunte Tangenti incassate dall’ex presidente del Veneto Giancarlo Galan : La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato 12,3 milioni di euro su conti correnti svizzeri nel corso di un’indagine per riciclaggio internazionale ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria: riguarda il reinvestimento all’estero di alcune somme di denaro, tra cui le presunte

Tangenti Mose - trovato il “tesoro” di Galan : 6 indagati - sequestrati 12 - 3 milioni di euro : Secondo le Fiamme Gialle i soldi derivanti dalle Tangenti che venivano intascate per la costruzione del Mose sarebbero stati affidati a due commercialisti veneti che li facevano transitare su conti svizzeri intestati a società off shore. Nell'ambito dell'inchiesta scoperto vasto giro di riciclaggio che vede coinvolti anche diversi imprenditori veneti.Continua a leggere

Mose - con le Tangenti di Galan appartamenti di lusso a Dubai. Sequestrati 12 - 3 milioni di euro : ROMA. Le tangenti che arrivavano dal Mose finivano su conti svizzeri. Un sequestro di 12,3 milioni di euro è stato eseguito dalla Polizia economico finanziaria di Venezia, su ordine del Gip di Venezia,...

"Tangenti? Capita..." : lo scivolone di Travaglio su De Vito : Il direttore del Fatto quotidiano commenta l'arresto del 5 stelle Marcello De Vito. Il suo intervento in tv su La7, poi...

Tangenti sui rifiuti - l'ex presidente della provincia di Taranto tra i 7 arrestati : Roma, 14 mar., askanews, - Su disposizione della Procura della Repubblica di Taranto, militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza del capoluogo Jonico hanno eseguito ...