Stadio | servono 2 milioni per metterlo a norma Incontro sindaco-tifosi

Roma - il day-after in Campidoglio : “Forse in giunta servono persone più forti”. E sullo Stadio chi vota contro è a rischio : “Forse servono persone più forti in giunta e in Consiglio, ma non solo”. È da poco stata resa pubblica la notizia dell’indagine a carico dell’assessore allo Sport, Daniele Frongia – indagato per corruzione nell’ambito dell’inchiesta sullo stadio dell’As Roma – e Andrea Coia, uno dei consiglieri più in vista della maggioranza pentastellata a Roma, risponde così, sconsolato, a chi gli chiede un parere sulla possibilità (in astratto) che ...