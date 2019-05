Monchi senza pace | rissa sfiorata con l' ex presidente del Siviglia

sportmediaset.mediaset

(Di martedì 7 maggio 2019) Non è un periodo particolarmente felice per, che dopo aver terminato malamente l'esperienza con la Roma è tornato al. E proprio nella città andalusa, come riferisce l'emittente ...

post_eusebio : @prohaska83 @marcohilo @CollarTurned_Up Per me molto nasce dal caso Malcom. Vorrei ricordare che nel video di chiar… - LeoGile94 : @GeiGeiRedick @RiccardoValoti @aleaus81 @zimon_m Ma infatti dovrebbero essere due discorsi paralleli. Non capisco p… - 17_elamanu : @scleriroma Cmq Pallotta può essere stronzo quanto volete ma s'è sempre prodigato per prendere i migliori (anche sb… -