La sindaca Appendino garantisce il suo appoggio all' Auxilium

ATP Finals Torino - la sindaca Appendino garantisce : “sarà un evento meraviglioso” : ATP Finals Torino, la sindaca Chiara Appendino ha parlato dell’evento che si disputerà in terra piemontese dal 2021 “Siamo orgogliosi di essere stati scelti tra 40 città e siamo certi che Torino saprà dimostrare di poter organizzare un evento meraviglioso“. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino presentando le Atp Finals di tennis. “Abbiamo fatto il possibile e l’impossibile – ha aggiunto la sindaca ...

'Vado avanti' così la sindaca Appendino dopo minacce con ordigno esplosivo : Il pacco arrivato a Palazzo Civico, nella sede del comune di Torino. Gli inquirenti seguono la pista degli anarchici

Pacco bomba per la sindaca Appendino : Una busta contenente un congegno rudimentale fatto con una pila, dei fili e polvere è stata inviata e recapitata ieri a Chiara Appendino, il sindaco di Torino. Sulla busta era indicato come mittente la «Scuola Diaz», l’istituto diventato famoso per i fatti del G8 di Genova del 2001. Il Pacco è stato spedito da fuori Torino era simile ad altri ordigni anarchici inviati negli anni passati e sarebbe esploso se fosse stato aperto. ...

Torino - pacco esplosivo inviato a sindaca Appendino : 'Chi pensa di intimidirmi si sbaglia' : Il congegno trovato all'interno di una busta a lei indirizzata. il premier Conte: 'Solidarietà dal governo'. Si segue la pista anarco-insurrezionalista dopo lo sgombero di un centro sociale

È stata intercettata una busta con dell’esplosivo inviata alla sindaca di Torino Chiara Appendino : Nel pomeriggio di lunedì è stata intercettata una busta contenente una piccola quantità di esplosivo diretta alla sindaca di Torino Chiara Appendino: la busta, che conteneva un rudimentale sistema di innesco, una batteria e della polvere pirica è stata disinnescata.